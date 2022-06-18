США отказались продать Украине современные беспилотники: причина выглядит неправдоподобно

Пока на фронте в Украине "Серых орлов" можно не ждать

Четыре крупных боевых беспилотника марки MQ-1C Grey Eagle, которые США обязалось продать Украине, пока останутся на Родине. В Вашингтоне было приостановлено решение с продажей такой техники для использования ВСУ из-за… внутреннего наполнения самих дронов.

Как пишет Reuters, в Белом Доме внезапно обеспокоились тем, что такие беспилотники могут попасть в руки врагу во время активных боевых действий. Считается, что оборудование "птичек" настолько сложное и современное, что попытка рф "повторить" его может сулить США серьезные проблемы.

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Интересно, что наиболее "уязвимыми" от вражеского интереса могут стать оборудование для наблюдения, а также радар, установленные на MQ-1C Grey Eagle. Добавим, что обычно "Серые орлы" еще и оснащены ракетами Hellfire, что могло бы значительно изменить картину боя на фронте российско-украинской войны.

Однако после проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона прежнее решение США о продаже четырех таких дронов Украине было приостановлено. Подобное оправдание выглядит весьма смешно с учетом того, что изначально они были обещаны еще в марте.

Некоторые источники отмечают, что такое "идеологическое соображение" Америка изначально выпустила из виду. Однако это действительно выглядит минимум странно, если учесть, что в Украине идет весьма активная фаза войны. Боевые же действия предполагают, что техника армии противника может в любой момент перейти в руки "другой стороны".

Добавим, что окончательно от продажи "Серых орлов" Украине Вашингтон не отказался. Однако американцы могут попытаться заменить внутреннюю комплектацию на более простую, что затянет передачу на еще пару месяцев. Если же этого не произойдет, Конгресс будет уполномочен заблокировать передачу такой техники.

К слову, один подобный беспилотник стоит 10 млн долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об оценках эксперта итогов встречи "Рамштайн-3". По мнению Сергея Згурца, в поставках Украине оружия есть несколько серьезных несостыковок в плане "анонсов" и реально получаемых поставок.