Причина войны в Украине, переговоры с рф и помощь путину: Меркель сделала громкие заявления
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Экс-канцлер не считает свою политику в отношении россии губительной для Европы или Украины
Роль посредника в переговорном процессе между Украиной и россией все же может занять бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Женщина не исключает подобного поворота событий, однако и не готова говорить о нем, как о свершившемся факте.
Помимо этого в интервью немецкому изданию RND она рассказала о своем видении причин полномасштабного вторжения рф в Украину и многих других аспектах, связанных с путинской политикой. "Телеграф" собрал воедино самые важные заявления.
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О посредничестве в переговорах
Меркель не отрицает, что может стать участницей диалога между Киевом и Москвой. При этом она подчеркнула, что пока всерьез подобный вариант не рассматривается. Также экс-канцлер добавила, что еще в 2021 году пыталась поговорить с путиным о "новом порядке безопасности Европы", однако его не устроил предложенный Нормандский формат.
О путине
Российского кровавого диктатора владимира путина Ангела Меркель критикует насчет полномасштабного вторжения в Украину. Одновременно с этим она говорит, что его заявления стоит воспринимать всерьез.
Саму же российско-украинскую войну политик охарактеризовала как "поворотный момент в европейской послевоенной истории". Меркель убеждена, что последствия этого конфликта будут "аукаться для мира" еще следующие несколько лет.
О "Северном потоке-2"
Поддержку строительства российского газопровода, сейчас остановленного через санкции, Меркель все еще не считает ошибкой. Также она не думает, что это сделало позицию Украины более уязвимой по отношению к рф.
"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира", — подчеркнула политик.
Логику своих действий она объясняет тем, что "СП-2" так и не заработал, однако владимир путин все равно дал приказ о нападении. Значит, считает Меркель, газ не стал "оружием" со стороны рф.
О причинах войны
Ангела Меркель не исключает, что масштабное изменение политической ситуации в Европе и мире могло повлиять на решение путина о начале войны. Среди ключевых событий она называет и президентские выборы во Франции, и свою отставку с поста канцлера, и вывод американских войск с территории Афганистана.
К слову, одной из причин полномасштабного вторжения экс-канцлер считает "стагнацию" насчет выполнения соглашений, прописанных "Минском".
При этом она подчеркивает, что даже ее дипломатические попытки решить проблему не имели успеха.