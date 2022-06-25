Наш Кличко неповторим: конфуз Берлина с мэром Киева рассмешил украинцев

Ни у кого из окружения Гиффай не закралось никаких подозрений насчет личности звонившего

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай влипла в курьезную ситуацию, прямо связанную с киевским мэром Виталием Кличко. На днях женщина имела рабочий видеозвонок с человеком, который представился именно Кличко. Лишь спустя пятнадцать минут чиновница поняла, что стала жертвой розыгрыша пранкера, который использовал технологию "deep fake".

Об инциденте официально сообщила пресс-служба мэрии Берлина в Twitter. Отмечается, что звонок был прерван после нелепого звонка, который никак не вяжется с нынешней напряженной ситуацией в Украине, — о проведении гей-парада в Киеве.

Гиффай утверждает, будто бы никаких признаков того, что разговор идет не с настоящим Кличко не было. "Мэр" Киева интересовался количеством украинских беженцев в Берлине, спрашивал об их состоянии и соцвыплатах, которые европейцы предоставляют нашим соотечественникам.

Фото разговора политика и пранкера

Однако после того, как он поинтересовался возможностью предоставления помощи в организации шествия ЛГБТ-лиц в столице Украины, немецкая чиновница заподозрила неладное. Сразу после этого звонок был прекращен.

Интересно, что звонивший псевдо-Кличко заявил, что не имеет сейчас доступа к переводчику, поэтому попросил возможности говорить на русском. Даже этот факт не смутил немцев, хотя очень многие люди, в том числе в политике, знают, что немецким языком оба брата Кличко свободно владеют.

Сообщается, что в скором времени реальный Кличко должен созвониться с Франциской Гиффай и провести нормальный разговор на волнующие обе стороны темы. Кроме этого киевский мэр в личном Telegram-канале сообщил, что похожий инцидент произошел и с мэром Мадрида — его точно также разыграли.

В розыгрыше же немки, скорее всего, пранкеры использовали "дипфейк" — технологию, позволяющую синтезировать изображение человека и искусственный интеллект.

Пользователи сети не смогли пройти мимо такого курьезного инцидента, в своеобразной манере подчеркнув, что такого политика, как Виталий Кличко, сложно повторить, ведь он уникален.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что пранкеры работают не только против Украины, но и за нее. Как, к примеру, белорусский блогер, разыгравший учителей одной из российских школ. Не проверив информацию, они вышли на специальную акцию в поддержку войны в Украине, держа плакаты с нацистскими лозунгами.