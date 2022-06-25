Зеленский уволил послов пяти стран

Причины такой массовой "чистки" не называются

Указами президента Владимира Зеленского со своих должностей были уволены сразу пятеро уполномоченных послов Украины. Речь идет о представителях нашего государства на территории Португалии, Грузии, Ливана, Словакии и Ирана.

Соответствующие распоряжения уже опубликованы на официальном сайте главы государства. Документы датированы пятницей, 24 июня, передает "Телеграф". Новых послов в эти страны пока не назначались.

Следует отметить, что занимаемый пост были вынуждены покинуть:

посол в Португалии Инна Огнивец;

посол в Словакии Юрий Мушка;

посол в Грузии Игорь Долгов;

посол в Иране Сергей Бурдыляк;

посол в Ливане Игорь Осташ.

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Вместе с этим еще две ранее вакантных должности уполномоченных послов Украины были заняты. Теперь официальным представителем нашей страны в Таджикистане является Валерий Евдокимов, а в Новой Зеландии — Василий Мирошниченко. Стоит отметить, что последний будет выполнять свои обязанности, совмещая с аналогичными в Австралии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о желании Владимира Зеленского распрощаться с главой СБУ Иваном Бакановым. Много приближенных к властям источников утверждают, что вопрос увольнения Баканова рассматривается уже не один месяц.