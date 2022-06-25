Зеленський звільнив послів п’яти країн

Причини такої масової "чистки" не називаються

Указами президента Володимира Зеленського зі своїх посад було звільнено одразу п’ятеро уповноважених послів України. Йдеться про представників нашої держави на території Португалії, Грузії, Лівану, Словаччини та Ірану.

Відповідні розпорядження вже опубліковано на офіційному сайті глави держави. Документи датовані п’ятницею, 24 червня, повідомляє "Телеграф". Нові посли у ці країни поки не призначалися.

Слід зазначити, що посаду були змушені залишити:

посол у Португалії Інна Огнівець;

посол у Словаччині Юрій Мушка;

посол у Грузії Ігор Долгов;

посол в Ірані Сергій Бурдиляк;

посол у Лівані Ігор Осташ.

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Натомість ще дві раніше вакантні посади уповноважених послів України були зайняті. Тепер офіційним представником нашої країни в Таджикистані є Валерій Євдокимов, а в Новій Зеландії — Василь Мірошниченко. Варто зазначити, що останній виконуватиме свої обов’язки, поєднуючи з аналогічними в Австралії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про бажання Володимира Зеленського розпрощатися із головою СБУ Іваном Бакановим. Багато наближених до влади джерел стверджують, що питання звільнення Баканова розглядається не один місяць.