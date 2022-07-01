Мир в Украине возможен только после поражения россии, — Александр Корниенко

Первый вицеспикер парламента оценил для "Телеграфа" текущую ситуацию на политическом фронте

рф будет готова к переговорам только при условии перелома на фронте или в экономике.

Такие прогнозы в интервью "Телеграфу" дал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Пока в Кремле говорят только на языке ультиматумов — подчеркнул вицеспикер.

"Что касается продолжительности войны, то здесь многое зависит от позиции наших западных партнеров и они это понимают не хуже нас", — заявил Александр Корниенко.

Мол, прежде всего нужно остановить вражеское наступление и вернуть контроль над оккупированными от 24 февраля территориями. А для этого нужно больше оружия – утверждает вицеспикер.

По его словам, есть надежда, что "список стран, которые будут поставлять много оружия, будет расширяться". Кроме того, раздается "обнадеживающая риторика со стороны Германии и Франции".

Читайте также: Категория Новости США 50 стран дадут Украине оружие: Байден ошеломил цифрами Мир не остался в стороне и продолжает помогать Киеву давать отпор агрессору

В интервью "Телеграфу" вицеспикер также рассказал, оправдались ли надежды на Мадридский Саммит НАТО.

"Альянс на уровне стратегии утвердил иное отношение к россии, чем было, и это может на многое повлиять", — уверен Александр Корниенко. А на финансовом фронте активно работает группа Ермака-Макфола. Речь идет о том, чтобы "сделать эти санкции (против Москвы — ред.) неизбежными", — подчеркнул вицеспикер украинского парламента.

По его словам, "шесть пакетов принято, но россия нашла очень много способов их обходить". Следовательно, "уже исследуется, как кремль будет пытаться обойти эмбарго на экспорт нефти".

Среди причин полномасштабного вторжения Александр Корниенко называет "провал российской агентуры". Мол, в Кремле поняли, что "Медведчук, Деркач и другие брали у рф деньги, и "разводили" россиян". Большое интервью первого вицеспикера "Телеграфу" можно почитать здесь.