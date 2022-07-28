Экс-нардепа и соратника Яценюка подозревают в получении взятки

Нардеп в свое время возглавлял комитет Рады по топливно-энергетическому комплексу, что могло дать ему возможность провернуть такое дело

Бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко вручили подозрение в получении неправомерной выгоды и отмывании средств. Речь идет о сумме 311 600 евро.

Об этом в четверг, 28 июля, говорится на сайте НАБУ и в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что неправомерную выгоду экс-нардеп мог получить "за лоббирование интересов в Украине" от руководства чешской компании Skoda JS еще в июле 2014 года. Эта компания занимается строительством и обслуживанием атомных электростанций. В то время Мартыненко возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и ядерной политики.

В НАБУ считают, что взятку в размере более 311 тысяч евро Мартыненко могли перечислить под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве между Skoda JS и кипрской компанией, связанной с Мартыненко. Политик мог отмыть эти средства через оффшор, а затем перевести эти средства на счет той же кипрской компании, которая им контролируется.

Антикоррупционные органы отметили, что со счетов этой компании платили за обучение, аренду жилья за границей и другие нужды Мартыненко и его родственников.

Следует отметить, что в Чехии по этому факту на шестерых сотрудников Skoda JS возбуждено уголовное дело — его сейчас рассматривают в суде. Кстати, информация в чешских СМИ о том, что Мартыненко могли подкупить, появилась еще в 2014 году, однако тогда бывший нардеп все обвинения отвергал и называл их заказными.

Справка: Николай Мартыненко работал в Верховной Раде непрерывно1998 по 2016 год. В последнее десятилетие его работы был одной из самых заметных фигур в украинской энергетике. За период своей деятельности он успел установить тесные связи с несколькими последними президентами и премьер-министрами. Долгое время он работал в команде бывшего главы МИД Арсения Яценюка. Некоторые СМИ пишут о Мартыненко, что тот во время работы в правительстве Януковича считался одним из самых больших спонсоров украинской оппозиции. В частности, он с первых дней был участником протестов "Евромайдана". Когда его задержали детективы НАБУ, ряд политиков начали утверждать, что именно Мартыненко оплачивал основные организационные расходы в дни протестов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне стало известно о задержании Александра Штокала — руководителя личной охраны нардепа Андрея Деркача, который с 2016 года был завербован россиянами и работал на страну агрессора.