Дискредитация Зеленского: россияне планировали запустить в Европе мошеннический сайт

В Германии мошенники запускают сайт под видом фонда помощи

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал президента Украины Владимира Зеленского для немецкой аудитории и запланировали его запуск на 30 сентября.

Такую информацию сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду", — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что об этом сайте нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса Президента, а сам Зеленский не делал заявлений на эту тему.

Прессслужба ОП призывает не доверять фейкам, создаваемым российскими спецслужбами, и проверять информацию на правдивость.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спецслужбы России запугивают учителей на оккупированных территориях и заставляют их сотрудничать.