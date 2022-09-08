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Дискредитація Зеленського: росіяни планували запустити в Європі шахрайський сайт

Автор
Юлія Рейтер
Дата публікації
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Автор
Фейковий сайт Зеленського Новина оновлена 08 вересня 2022, 13:21
Фейковий сайт Зеленського

У Німеччині шахраї запускають сайт під виглядом фонду допомоги

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал президента України Володимира Зеленського для німецької аудиторії і запланували його запуск на 30 вересня.

Таку інформацію повідомила пресслужба Офісу Президента України на своїй сторінці у Фейсбуці з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду", — наголошено в повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що про цей сайт немає ніякої інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента, а сам Зеленський не робив заяв на цю тему.

Пресслужба ОП закликає не довіряти фейкам, які створюють російські спецслужби, і перевіряти інформацію на правдивість.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецслужби росії залякують вчителів на окупованих територіях і примушують їх співпрацювати.

Теги:
#Німеччина #Володимир Зеленський #Фейк #Офіс Президента