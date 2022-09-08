Дискредитація Зеленського: росіяни планували запустити в Європі шахрайський сайт
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У Німеччині шахраї запускають сайт під виглядом фонду допомоги
Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал президента України Володимира Зеленського для німецької аудиторії і запланували його запуск на 30 вересня.
Таку інформацію повідомила пресслужба Офісу Президента України на своїй сторінці у Фейсбуці з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
"Сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду", — наголошено в повідомленні.
Крім того, підкреслюється, що про цей сайт немає ніякої інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента, а сам Зеленський не робив заяв на цю тему.
Пресслужба ОП закликає не довіряти фейкам, які створюють російські спецслужби, і перевіряти інформацію на правдивість.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецслужби росії залякують вчителів на окупованих територіях і примушують їх співпрацювати.