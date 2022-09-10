В "Минск" и "Нормандию" больше не верим: Резников рассказал о вероятном окончании войны

Резников не поддерживает установление мира на ненадежных условиях

После того, как украинская армия перешла в наступление в Харьковской области и успешно освободила от российских оккупантов десятки населенных пунктов, не утихают споры о вероятном скором завершении войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью информационному агентству "РБК-Украина" отметил, что таким вариантам установления мира, как "нормандский формат" или "Минск-3", уже никто не может доверять: ни он сам, ни президент. Также он подчеркнул, что посредник Ангела Меркель, которая была канцлером Германии, сама же была против вступления Украины в НАТО в 2008 году.

"Сейчас если мы и будем говорить о модели завершения этой войны с победой Украины, то только с серьезными партнерами и серьезным пониманием архитектуры безопасности для Украины в дальнейшем. Потому что было две Чеченские войны в россии, где они после первой подписали мирное соглашение и два года спустя нарушили условия этого соглашения. То есть снова коварно напали на несчастную Чечню", — отмечает Резников.

Кроме того, он рассказал о своих критериях понимания завершения войны. Первый – формально-юридический. Таким образом он представляет всех украинских пограничников на границах Украины, признанных в 1991 году. Однако жизненно-реалистичный критерий он описал на примере отпуска.

"Когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турцию, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турцию, и мы с вами будем обсуждать, в какой гостинице вы планируете остановиться на отдых. Или нет, даже не в Турцию. Я во Франкфурт, а вы – в Лондон, это будет означать, что British Airways и Lufthansa открыли снова полеты по Украине".

По словам министра обороны, он именно так представляет восстановление мира в Украине.

Как ранее сообщал "Телеграф", город Купянск в Харьковской области освобождают от российских захватчиков — в сети появились видео и фото от украинских военных.