Борьба с коррупцией начнется в сфере градостроительства. Что говорил директор НАБУ о проекте № 5655?

Новый руководитель НАБУ Семен Кривонос поддерживает цифровизацию сферы градостроительства и планирует взяться за строительную мафию

Новый директор НАБУ Семен Кривонос опроверг несколько тезисов оппонентов реформы градостроительной сферы (законопроекта № 5655), о чем он рассказал в эфире популярного Ютуб-проекта.

На вопрос журналиста программы относительно того, что проект № 5655 отбирает права у органов местного самоуправления, Семен Кривонос заявил, что полномочия и ГИАМ, и органов местного самоуправления просто перейдут в цифровую сферу.

"Сегодня определенная часть городов имеет полномочия по выдаче разрешительной документации, сертификатов, а законопроект предлагает передать в цифру полномочия. То есть и от нас, и от местных органов передаются полномочия, чтобы автоматически система принимала решения о праве на выполнение строительных работ, но никакого сужения прав органов местного самоуправления нет, идет речь о цифровизации прав на выполнение строительных работ, все будет все выполняться программными средствами автоматически без участия должностного лица. В некоторых случаях, когда система откажет, можно будет обратиться с апелляционной жалобой, решение можно пересмотреть, но более 95% определяет система, и если отказала, то отказала", — говорит Семен Кривонос.

Что касается заявлений противников реформы, будто законопроект № 5655 вводит частный контроль за строительством без соответствующих предохранителей, Семен Кривонос сказал, что такие предохранители законопроектом предусмотрены.

"Есть предохранители, во-первых, передача части полномочий градостроительного контроля частным компаниям – это не совсем так, потому что заказчик может выбрать контролером объекта орган местного самоуправления, он может выбирать такой орган самостоятельно. Другим важным фактором является то, что… вот пример, была государственная экспертиза проектов, этот вопрос отдали частному рынку, и там это хорошо работает в контексте того, что это рынок… И в законопроекте для третьих лиц усиливается ответственность – как финансовая может быть, так и лишение права заниматься деятельностью, а параллельно усиливается уголовная ответственность. Там все предохранители в проекте № 5655 созданы.

И еще одним предохранителем является невозможность самими юридическими конструкциями закона влияния (частных компаний-контролеров) на застройщика", — считает Семен Кривонос.

Напомним, недавно эксперты узнали о планах нового директора НАБУ Семена Кривоноса. Как сообщает "Апостроф", журналист Сергей Иванов заявил, что на коррупцию в строительстве правоохранители исторически смотрели с широко закрытыми глазами, что, в свою очередь, привело к уродованию наших городов преступными застроечно-чиновничьими группировками. Между тем, по его словам, директор НАБУ Семен Кривонос, очевидно, будет бороться с градостроительной мафией, а следствием работы нового главы НАБУ могут стать попытки массового бегства из страны застройщиков, муниципальных чиновников, а также сотрудников контролирующих органов, согласовавших произвол.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Напомним, народный депутат Елена Шуляк ответила критикам проекта № 5655, пояснив, что главные бенефициары нового закона – общины, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.