Боротьба з корупцією почнеться зі сфери містобудування. Що говорив директор НАБУ про проєкт № 5655?

Новий очільник НАБУ Семен Кривонос підтримує цифровізацію сфери містобудування та планує взятися за будівельну мафію

Новий директор НАБУ Семен Кривонос заперечив кілька тез опонентів реформи містобудівної сфери (законопроєкту № 5655), про що він розповів в ефірі популярного Ютуб-проєкту.

На запитання журналіста програми щодо того, що проєкт № 5655 забирає права у органів місцевого самоврядування, Семен Кривонос заявив, що повноваження і ДІАМ, і органів місцевого самоврядування просто перейдуть до цифрової сфери.

"Сьогодні певна частина міст має повноваження щодо видачі дозвільної документації, сертифікатів, а законопроєктом пропонується передати в цифру повноваження. Тобто і від нас, і від місцевих органів передаються повноваження, щоб автоматично система приймала рішення щодо права на виконання будівельних робіт, але ніякого звуження прав органів місцевого самоврядування немає, йде мова про цифровізацію прав на виконання будівельних робіт. Все буде все виконуватись програмними засобами автоматично без участі посадової особи. В певних випадках, коли система відмовить, можна буде звернутися з апеляційною скаргою, рішення можна переглянути, але більше 95% визначає система, і якщо відмовила, то відмовила", — каже Семен Кривонос.

Щодо закидів противників реформи, ніби законопроєкт № 5655 втілює приватний контроль за будівництвом без відповідних запобіжників, Семен Кривонос сказав, що такі запобіжники законопроєктом передбачені.

"Є запобіжники, по-перше, передача частини повноважень містобудівного контролю приватним компаніям – це не зовсім так, бо замовник може обрати контролером об’єкту орган місцевого самоврядування, він може обирати такий орган самостійно. Іншим важливим фактором є те, що… от приклад, була державна експертиза проєктів, це питання віддали приватному ринку, і там це добре працює в контексті того, що це ринок… І в законопроєкті для третіх осіб посилюється відповідальність – як фінансова може бути, так і позбавлення права займатися діяльністю, а паралельно посилюється кримінальна відповідальність. Там всі запобіжники у проєкті № 5655 створені.

І ще одним запобіжником є унеможливлення самими юридичними конструкціями закону впливу (приватних компаній-контролерів) на забудовника", — вважає Семен Кривонос.

Нагадаємо, нещодавно експерти дізналися про плани нового директора НАБУ Семена Кривоноса. Як повідомляє "Апостроф", журналіст Сергій Іванов заявив, що на корупцію у будівництві правоохоронці історично дивилися з широко заплющеними очима, що, своєю чергою, призвело до спотворення наших міст злочинними забудовницько-чиновницькими угрупованнями. Тим часом, за його словами, директор НАБУ Семен Кривонос, вочевидь, буде боротися з містобудівною мафією, а наслідком роботи нового очільника НАБУ можуть стати спроби масової втечі з країни забудовників, муніципальних чиновників, а також співробітників контролюючих органів, які погоджували свавілля.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.

Нагадаємо, народний депутат Олена Шуляк відповіла критикам проєкту № 5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.