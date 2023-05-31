Шмыгаль пошел ва-банк

Несмотря на рост бедности и безработицы, правительство решило повысить тарифы на электроэнергию вдвое

Правительство Дениса Шмыгаля приняло, пожалуй, одно из самых спорных решений за время полномасштабной войны и вообще за время своей каденции с 2020 года. Это решение — поднять тарифы на электроэнергию с 1 июня в 2 раза — с базовых 1,44 до 2,64 грн/кВт-ч без дифференциаций по категориям. Кроме того, не предусматривается никаких компенсаций социально незащищенных слоев граждан. Мало того, что решение сомнительно с точки зрения закона (его должны были принять минимум за две недели до вступления тарифов в силу), эксперты говорят: повышения можно было избежать, а экономика и люди к очередному росту цен не готовы. Впрочем, интересы отдельных олигархических групп, очевидно, перевесили правительство над экономической справедливостью.

Выбрали самое плохое

"Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение даст нам возможность обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы до сих пор имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из сегодняшнего сценария к следующему отапливаемому сезону", — так объяснил решение о повышении тарифов министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, повышение тарифов повлекло за собой разрушение и повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

Такая мотивация была ожидаемой. Еще на этапе, когда появились предложения Нацкомиссии по регулированию энергетики повысить тарифы до 2,88 грн/кВт-ч, среди экспертных комментариев в поддержку роста тарифов звучали аргументы о том, что нынешние тарифы установленные шесть лет назад, все выросли. Кроме того, растет разница между реальной рыночной стоимостью электроэнергии и ее ценой для населения. Сегодня реальная стоимость киловатт-часа – около 6 грн. Разница покрывается за счет промышленных потребителей и составляет около 140 млрд грн в год. Но во время войны промышленное потребление упало еще больше, чем у населения, поэтому денег не хватает. Плюс, "донором" дешевой энергии всегда был "Энергоатом", а его самая большая станция сейчас неподконтрольна Украине. Еще один аргумент – европейская интеграция: в ЕС тариф жестко не регулируется. Правительство оттягивало повышение как могло примерно с конца 2022 года. Однако сейчас тянуть уже некуда.

По данным участников рынка, правительство Шмыгаля рассматривало не менее 10 сценариев повышения цен на электричество для населения. Среди них — и постепенный рост, и дифференциация по объему потребления (до 250 кВт-ч или до 1 тыс. кВт-ч цена ниже), и резкое разовое повышение к реальной рыночной стоимости (в 4 раза). Победил сценарий "средней жесткости".

Если бы правительство Дениса Шмыгаля занималось стратегическим планированием, проблему можно было бы начать решать задолго до сегодняшнего критического момента. Например, вводить постепенное повышение цен в течение двух-трех лет. В период, когда экономика росла, это было бы не столь болезненно для кошельков простых людей. Кроме того, уже давно пора было разобраться с льготным потреблением электроэнергии — самыми богатыми потребителями. Ведь "компенсацию" разницы в тарифах правительство покрывает как для средней семьи, потребляющей 350 кВт-ч в месяц, так и для имения-дворца, который "накапливает" до 10 тыс. кВт-ч. Постепенное повышение тарифа для богатых имело прежде всего эффект социальной справедливости, а также значительно сократило дефицит средств. Хотя речь идет всего о 1% потребителей. В конце концов, если цены поднимать для всех, нужно предусмотреть компенсации для наименее обеспеченных слоев, чтобы они не почувствовали резкого ухудшения уровня жизни.

Однако все эти логические и разумные идеи сегодня разбиваются о военных реалиях. Инфляция – обесценивание доходов населения – с начала вторжения пересекла отметку 30%. Ситуация с безработицей последние полгода не улучшается — у каждого пятого все еще нет работы. Хилая программа єРабота, похоже, вообще не меняет ситуацию. По данным исследований, 20% населения настолько бедны, что экономят на еде. И вот в этой ситуации правительство Шмыгаля принимает решение запустить повышение цен по одному из самых жестких сценариев. На покрытие разницы малообеспеченным слоям заложат всего 8 млрд грн, чего критически недостаточно. Как отмечает автор "ЗН" Игорь Маскалевич, лучшим временем для повышения тарифов был март, когда после отопительного сезона платежка существенно "худеет". А еще лучше — 2021 год (когда экономика росла), добавляет эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Но популизм и нежелание получить "человеческий гнев" победили. А теперь прибавится еще и риск веерных отключений: из-за плановых ремонтов атомные энергоблоки будут производить меньше электроэнергии, ТЭС и ГЭС так же снизят мощности. При этом из-за жары захочется включить кондиционеры, а сделать этого не получится. Придется импортировать дорогостоящую энергию из Европы, что еще больше загонит энергокомпании в долги. Да и об угрозе ударов врага по инфраструктуре тоже не стоит забывать.

Что будет дальше

Цены на электроэнергию – это не просто строчка в платежке. Не будем забывать, что с 1 июля правительство возвращает довоенные ставки налогообложения на горючее. Цены на электричество для бизнеса поднялись раньше. И вот мы получаем не что иное, как удорожание всего спектра товаров и услуг – от продуктов до транспорта. Плюс неразыгранной остается карта моратория на повышение цен на другие коммунальные услуги – воду, газ, тепло. В их себестоимости "промышленная" электроэнергия уже дорожает — и рано или поздно производители этих видов товаров поставят перед правительством вопросы ребром.

А это значит, что вдобавок к и без того неслабой военной инфляции, раскручивающей отсутствие производств, отток людей за границу, отсутствие нормального кредитования — еще 3-5 процентных пунктов "накинут" энергоносители. И количество тех, кто экономит на еде, может быть уже не 20%, а все 30 или даже 40%.

По всей вероятности, это будет не последнее повышение, ведь от 2,64 до 6 грн/кВт-ч еще большое пространство для фантазии чиновников. Причем один из вариантов – сделать это до конца года. Причина: "война – хорошее время для стремительных реформ". Только вот какой ценой?

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что повышение тарифов не соответствует рыночной ситуации. "Если действительно по-честному, то должна быть рыночная ситуация. А если рынок, то в течение суток цена в Украине меняется от 1 гривны до 5 в течение разного времени суток. Оно может быть дороже, а может быть так же, а может быть за определенных" условий даже дешевле.У нас для населения действует фиксированный тариф, а для индустрии есть рынок, на котором электричество торгуется.Если в Украине ввести честные рыночные тарифы, а люди, не имеющие денег оплатить, должны получить субсидию от государства — вот тогда будет честно и прозрачно. А главное – это полностью обрезает коррупцию в энергетике", – объяснил Харченко.

В карман Ахметова

Ситуацию можно было бы смягчить, например, за счет экспорта электроэнергии. В Европе киловатт-час стоит в 3-4 раза дороже, чем в Украине. Поэтому, когда у нас образуется избыток, ее можно спокойно продавать наружу, получая валютный приток. Белявский, например, считает, что эти средства можно было бы вместе с помощью зарубежных доноров аккумулировать в специальном фонде для ремонта и восстановления поврежденной ударами РФ энергоинфраструктуры. И тогда повышение можно было бы рассрочить или смягчить. "Давайте смотреть в глаза, у нас до войны была критическая ситуация по показателю энергетической бедности. А сейчас она намного ухудшилась. Проблему можно решить за счет материальной поддержки и других мер. Поэтому нужно искать баланс между программой ремонтов и финансовым обеспечением отрасли", – отметил эксперт в разговоре с РБК-Украина.

Другой вопрос, что экспорт электроэнергии связывают с коррупционной схемой, когда ее по дешевке покупают у "Энергоатома" или государственного Центрэнерго, затем продают якобы в Молдову, а дальше через "прокладку" — в Румынию. Там конечным сбытом занимается европейская компания Рината Ахметова, которая, собственно, и получает всю добавленную стоимость. Следует также напомнить, что недавно ТЭС Ахметова получила возможность брать льготные беспроцентные кредиты на восстановление разрушенной инфраструктуры. И это, несмотря на миллиардные прибыли, которые компании олигарха получали из Украины в предыдущие годы.

Чуть больше половины тарифа за электроэнергию составляет стоимость генерации. Крупнейшим частным производителем компании того же Ахметова. А поскольку киловатт-час на ТЭС изначально стоит дороже, чем у "Энергоатома", да еще последний будет меньше его производить в ближайшие месяцы, то и повышение тарифа принесет больше денег именно генерациям ДТЭКа.

То есть, за отсутствие вовремя проведенных правительством Дениса Шмыгаля реформ в сфере энергетики, нежелание планировать и готовиться к кризисам заранее, заплатят резким повышением тарифов простые граждане, каждый пятый из которых без работы. При этом львиная доля денег пойдет в карман к и без того самого богатому человеку Украины.