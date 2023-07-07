Экс-Главнокомандующие стран НАТО призывают определить дорожную карту вступления Украины в Альянс

Группа бывших Главнокомандущих стран НАТО и отставных офицеров выступила с открытым призывом к президентам и правительствам государств-членов НАТО — определить на саммите Альянса в Вильнюсе дорожную карту вступления Украины в Альянс в самом ближайшем будущем.

Среди подписантов обращения: генерал армии Эстонии в отставке, экс-командующий Силами Обороны Эстонии Рихо Террас, генерал армии Польши в отставке, экс-командующий Вооруженными Силами Польши Мячеслав Гоцул, генерал армии США в отставке, экс-Командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Редакция Guildhall получила и публикует, как полный текст обращения, так и выдержки из него.

"Будущий саммит НАТО в Вильнюсе представляет собой уникальную возможность для государств-членов обезопасить будущее Альянса и Большой Европы. Мы, те, кто поставили свои подписи, призываем государства-члены НАТО определить конкретную дорожную карту для вступления Украины в НАТО в самом ближайшем будущем", — говорится в обращении.

В обращении говорится, что Украина не только смогла укрепить собственные государственные институты во время российской агрессии и продемонстрировала возможности и готовность, необходимые для сохранения собственной независимости и безопасности других европейских стран, но идоказала, что является надженым союзником.

"В 2008 году на Самите НАТО в Бухаресте Союзники согласились в том, что Украина станет членом НАТО в будущем. Пришло время для стран НАТО удостоить чести это обещаение. Украина официально подала заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. НАТО должно приветствовать Украину с распрастертыми объятьями и помочь ей выполнить обязательства и обязанности полноправного члена НАТО. Это единственный реальный способ гарантировать мир в Европе перед лицом безжалостной российской агрессии", — идет речь в тексте обращения.

Полный список подписантов обращения:

Генерал армии Эстонии в отставке, экс-командующий Силами Обороны Эстонии Рихо Террас.

Генерал армии Польши в отставке, экс-командующий Вооруженными Силами Польши Мячеслав Гоцул.

Генерал-лейтенант армии Латвии в отставке, экс-командующий Вооруженными Силами Латвии Раймондс Граубе.

Генерал лейтенант армии Литвы в отставке, экс-командующий Вооруженными Силами Литвы Витяутас Йонас Жукас.

Генерал армии США в отставке, экс-Командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Генерал-майор армии США в отставке, экс-командующий Специальным командованием США Майкл Репас.

Напомним, саммит Североатлантического альянса (НАТО) в столице Литовской Республики Вильнюсе состоится 11-12 июля.