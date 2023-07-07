Екс-Головнокомандувачі країн НАТО закликають сформулювати дорожню карту вступу України в Альянс

Група колишніх Головнокомандувачів країн НАТО та відставних офіцерів виступила з відкритим закликом до президентів та урядів держав-членів НАТО — сформулювати на саміті Альянсу у Вільнюсі дорожню карту вступу України до Альянсу в найближчому майбутньому.

Серед підписантів звернення: генерал армії Естонії у відставці, екс-командувач Силами Оборони Естонії Ріхо Террас, генерал армії Польщі у відставці, екс-командувач Збройними Силами Польщі М'ячеслав Гоцул, генерал армії США у відставці, екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

Редакція Guildhall отримала і публікує як повний текст звернення, так і витримки з нього.

"Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі є унікальною можливістю для держав-членів убезпечити майбутнє Альянсу та Великої Європи. Ми, ті, хто поставили свої підписи, закликаємо держави-члени НАТО сформулювати конкретну дорожню карту для вступу України до НАТО в найближчому майбутньому", — йдеться у зверненні.

У зверненні йдеться, що Україна не лише змогла зміцнити власні державні інститути під час російської агресії та продемонструвала можливості й готовність, які необхідні для збереження власної незалежності та безпеки інших європейських країн, але й довела, що є надійним союзником.

"У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО у майбутньому. Настав час для країн НАТО удостоїти честі цю обіцянку. Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня 2022 року. НАТО має вітати Україну з розкритими обіймами та допомогти їй виконати зобов'язання та обов'язки повноправного члена НАТО. Це єдиний реальний спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією", — йдеться у тексті звернення.

Повний список підписантів звернення:

Генерал армії Естонії у відставці, екс-командувач Силами Оборони Естонії Ріхо Террас.

Генерал армії Польщі у відставці, екс-командувач Збройними Силами Польщі М'ячеслав Гоцул.

Генерал-лейтенант армії Латвії у відставці, екс-командувач Збройними Силами Латвії Раймондс Граубе.

Генерал лейтенант армії Литви у відставці, екс-командувач Збройними Силами Литви Вітяутас Йонас Жукас.

Генерал армії США у відставці, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Генерал-майор армії США у відставці, екс-командувач спеціальним командуванням США Майкл Репас.

Нагадаємо, саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.