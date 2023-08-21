10 фактов о Шурме или шлейф из Запорожья. Расследователи напомнили, чем "знаменит" заместитель главы ОП

Журналисты-расследователи собрали 10 важных фактов, известных о Шурме еще со времен работы на комбинате "Запорожсталь"

Сомнительные схемы выделения земельных участков, миллиардные подряды на средства местного бюджета, кадровые назначения многочисленных лояльных чиновников и бизнес с местной "Самопомощью" — лишь часть злоупотреблений во время работы в Запорожье, к которым мог быть причастен заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

Об этом пишут журналисты Запорожского центра расследований, которые собрали 10 важных фактов, известных о чиновнике еще со времен работы на комбинате "Запорожсталь". Журналисты отмечают, что большинство этих данных находятся в открытом доступе.

Ранее расследователи Bihus.info обнародовали сюжет о финансировании государством солнечных электростанций брата Шурмы на оккупированных территориях.

Запорожские расследователи напомнили, что еще в 2016-м году Шурма и другие топ-руководители "Запорожстали" зафиксировали за собой все ключевые должности в мэрии Запорожья, из-за чего городской совет начали называть "заводомерия".

"Было сформировано большинство горсовета из запорожсталевского Опоблока, Самопомощи братьев Марченко, моторовцев и кальцевских, и они голосовали за все, что нужно. В 2017-м Шурма сначала немного повоевал с тогдашним главой ОГА Брылем за областной совет, а затем на Банковой им приказали, и дальше были у них симбиоз и счастье", — говорится в публикации.

Также в те годы около 900 миллионов гривен из городского бюджета получили подрядчики из Запорожстали.

Что касается земельных злоупотреблений, то еще в 2018-19 годах, по словам журналистов, "горсовет вывел кучу земли на фирмы "под Шурму".

"Ниоткуда появлялась фирмочка, созданная месяц назад, ее учредителем традиционно был инвестфонд "Гелиос", директором фонда значился фунт Диденко, помощник председателя бюджетной комиссии и финдиректора Запорожстали Руслана Божко. Горсовет голосовал за очередные 15 или 30 гектаров в окрестностях Запорожья, и там "набежало" 240 гектаров за два года. Как Шурма ушел из города, то главой этого "Гелиоса" сделали уже упомянутого в расследовании о СЭС его брата Олега", — говорится в сообщении.

"Эти сотни гектаров были выведены из-под земельного конкурса, потому что горсовет манипулировал законодательством, предоставляя их в аренду, как элементы энергетической инфраструктуры (ЛЭП, подстанции), а не генерации, чем они были. Позже для СЭС в пределах города установили очень низкую ставку аренды", — добавляют авторы публикации.

По их мнению, "Шурма "крутил" классическую схему киевских девелоперов — когда есть кусочек земли в пользовании коммунального предприятия и его отдают под застройку частной фирме".

"КП является якобы заказчиком, просто отдающим землю, застройщик выступает подрядчиком и затем "расплачивается" с КП несколькими квартирами в новом доме. Так делают, чтобы обойти сессию горсовета и конкурс на право аренды", — написали расследователи. По их словам, Шурма и Божко активно перекупали приходящую в упадок недвижимость и участки под ней.

По словам авторов, в 2019-м году, когда Владимир Зеленский запустил внеочередные парламентские выборы, Ростислав Шурма продвигал "дружественную команду крепких хозяйственников из Запорожстали/мэрии в Верховную Раду", но они набрали совсем немного процентов.

"И через несколько месяцев после такого провала Шурма объявил, что это были прекрасные годы в Запорожье, но пора двигаться дальше — и двинулся, чтобы через полтора года оказаться на Банковой", — говорится в публикации.