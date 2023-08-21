10 фактів про Шурму або шлейф із Запоріжжя. Розслідувачі нагадали, чим "знаменитий" заступник глави ОП

Журналісти-розслідувачі зібрали 10 важливих фактів, відомих про Шурму ще з часів роботи на комбінаті "Запоріжсталь"

Сумнівні схеми виділення земельних ділянок, мільярдні підряди на кошти місцевого бюджету, кадрові призначення численних лояльних чиновників і бізнес із місцевою "Самопоміччю" — лише частина зловживань у часи роботи в Запоріжжі, до яких міг бути причетний заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма.

Про це пишуть журналісти Запорізького центру розслідувань, які зібрали 10 важливих фактів, відомих про чиновника ще з часів роботи на комбінаті "Запоріжсталь". Журналісти наголошують, що більшість цих даних є у відкритому доступі.

Раніше розслідувачі Bihus.info оприлюднили сюжет про фінансування державою сонячних електростанцій брата Шурми на окупованих територіях.

Запорізькі розслідувачі з огляду на це нагадали, що ще у 2016-му році Шурма та інші топ-керівники "Запоріжсталі" зафіксували за собою всі ключові посади в мерії Запоріжжя, через що міську раду почали називати "заводомерія".

"Була сформована більшість міськради з запоріжсталівського Опоблоку, Самопомочі братів Марченків, моторівців та кальцевських, і вони голосували за все, що треба. У 2017-му Шурма спочатку трішки повоював з тодішнім очільником ОДА Брилем за обласну раду, а потім на Банковій їм наказали помиритись, і далі були в них симбіоз та щастя", — сказано в публікації.

Також в ті роки близько 900 мільйонів гривень з міського бюджету отримали підрядники з Запоріжсталі.

Щодо земельних зловживань, то ще в 2018-19 роках, за словами журналістів, "міськрада вивела купу землі на фірми "під Шурму".

"Нізвідки з'являлась фірмочка, створена місяць тому, її засновником традиційно був інвестфонд "Геліос", директором фонду значився фунт Діденко, помічник голови бюджетної комісії та фіндиректора Запоріжсталі Руслана Божка. Міськрада голосувала за чергові 15 чи 30 гектарів на околицях Запоріжжя, і сумарно там "набігло" 240 гектарів за два роки. Як Шурма пішов з міста, то головою цього "Геліоса" зробили вже згаданого в розслідуванні про СЕС його брата Олега", — сказано в дописі.

"Ці сотні гектарів були виведені з-під земельного конкурсу, бо міськрада маніпулювала законодавством, надаючи їх в оренду, як елементи енергетичної інфраструктури (ЛЕП, підстанції), а не генерації, чим вони були. Пізніше для СЕС в межах міста встановили дуже низьку ставку оренди", — додають автори публікації.

На їхню думку, "Шурма "крутив" класичну схему київських девелоперів — коли є шматочок землі у користуванні комунального підприємства, і його віддають під забудову приватній фірмі".

"КП є нібито замовником, який просто віддає землю, забудовник виступає підрядником і потім "розплачується" з КП декількома квартирами в новому будинку. Так роблять, щоб обійти сесію міськради та конкурс на право оренди", — написали розслідувачі. За їх словами, Шурма і Божко активно перекупляли занепадаючу нерухомість та ділянки під нею.

За словами авторів, у 2019-му році, коли Володимир Зеленський запустив позачергові парламентські вибори, Ростислав Шурма просував "дружню команду міцних господарників з Запоріжсталі/мерії до Верховної ради", але вони набрали зовсім трішки відсотків.

"І за кілька місяців після такого провалу Шурма оголосив, що це були чудові роки в Запоріжжі, але час рухатися далі — і рушив, щоб через півтора роки опинитись на Банковій", — сказано в публікації.