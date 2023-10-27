Впервые в Латинской Америке принята резолюция с осуждением российской агрессии против Украины, — Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк после выступления на Форуме "Свободная Америка", собравшего политических представителей подавляющего большинства демократических стран Латинской Америки, заявила о победе украинской парламентской дипломатии.

По ее словам, украинцам удалось добиться принятия итоговой декларации Форума Свободная Америка, где впервые в Латинской Америке есть общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины. Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбуке.

В текст Декларации удалось включить отдельный пункт, где выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира и осуждается российская агрессия против Украины.

"Мы солидарны с народом Украины, который страдает от неоправданной, непровоцированной российской агрессии. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации Формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", — говорится в тексте итоговой декларации Форума.

Это произошло впервые с момента полномасштабного российского вторжения в Украину, когда удалось в столь широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию. Впервые из-за такого межпартийного формата, объединяющего 34 партии из 21 государства Латинской Америки, вышло привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины со страной-агрессором россией.

"Имеем отличный результат совместной и упорной работы моей команды вместе с Посольством Украины в Мексике во главе с госпожой Послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла, как вице-спикер. Мы приняли непосредственное и активное участие в работе Форума Свободная Америка и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", — комментирует событие Кондратюк.

Справка: Форум Свободная Америка проходил 25-27 октября 2023 года в г. Мехико по инициативе Христианско-демократической организации Америки, объединяющей 34 политические партии из 21 страны Латинской Америки. Они представляют около 30% всех зарегистрированных избирателей в своих странах и 10% всего населения этого важного региона Глобального Юга, где проживает более 665 млн человек.