Уперше в Латинській Америці ухвалено резолюцію із засудженням російської агресії проти України, - Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк після виступу на Форумі Вільна Америка, який зібрав політичних представників переважної більшості демократичних країн Латинської Америки, заявила про перемогу української парламентської дипломатії.

За її словами, українцям вдалося добитися ухвалення підсумкової декларації Форуму Вільна Америка, де вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій з чітким засудженням російської агресії проти України. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Фейсбук.

В текст Декларації вдалося включити окремий пункт, у якому висловлюється солідарність з Україною, підтримка Формули миру та засуджується російська агресія проти України.

"Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН", — йдеться в тексті підсумкової декларації Форуму.

Це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. Вперше через такий міжпартійний формат, який об'єднує 34 партії з 21 держави Латинської Америки, вийшло привернути увагу громадськості та політикуму цього регіону до боротьби, яку веде народ України з країною-агресором росією.

"Маємо чудовий результат спільної та наполегливої роботи моєї команди разом з Посольством України в Мексиці на чолі з пані Послом Оксаною Драмарецькою. Це також великий успіх делегації Верховної Ради України, яку я очолювала, як віцеспікерка. Ми взяли безспосередню та найактивнішу участь роботі Форуму Вільна Америка і відчули дуже прихильне ставлення та щиру підтримку й розуміння колег", — коментує подію Кондратюк.

Довідка: Форум Вільна Америка проходив 25-27 жовтня 2023 року в м. Мехіко з ініціативи Християнсько-демократичної організації Америки, яка об’єднує 34-и політичні партії із 21-єї країни Латинської Америки. Вони представляють близько 30% всіх зареєстрованих виборців в своїх країнах і 10% від усього населення цього важливого регіону Глобального Півдня, де проживає понад 665 млн осіб.