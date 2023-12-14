Вице-спикер Елена Кондратюк обсудила поддержку вступления Украины в ЕС с новым руководством Сейма Польши

В рамках рабочего визита в Польшу состоялась встреча с вице-спикерками Сейма Польши

Заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в рамках рабочего визита в Польшу встретилась с вице-спикерами Сейма Польши Доротой Недзеля и Моникой Велиховской. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк подчеркнула, что это первая встреча с польскими парламентариями после избрания нового правительства Республики Польша во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

В частности, акцентировала Елена Кондратюк, очень важно, что это событие проходит в ответственные для Украины дни, связанные с открытием переговоров о вступлении в ЕС.

Во время встречи собеседницы затронули ряд важных для Украины вопросов: поддержка Украины до вступления в ЕС, гуманитарная помощь, координация действий по информированию по вопросам возвращения похищенных РФ украинских детей.

"Уверена в нашем взаимоуважении и плодотворном сотрудничестве на парламентском уровне и в работе Парламентской Ассамблеи Украина-Польша, которую я возглавляю от Верховной Рады! Пожелала своим коллегам успехов в парламентской работе! Есть уже план работы!" — отметила вице-спикер Елена Кондратюк после встречи.