Віцеспікерка Олена Кондратюк обговорила підтримку вступу України в ЄС із новим керівництвом Сейму Польщі

В межах робочого візиту до Польщі відбулася зустріч з віцеспікерками Сейму Польщі

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк в межах робочого візиту до Польщі зустрілася з віцеспікерками Сейму Польщі Доротою Нєдзєля та Монікою Веліховською. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Олена Кондратюк наголосила, що це перша зустріч із польськими парламентаріями після обрання нового уряду Республіки Польща на чолі з премʼєр-міністром Дональдом Туском.

Зокрема, закцентувала Олена Кондратюк, дуже важливо, що ця подія відбувається у відповідальні для України дні, повʼязані з відкриттям переговорів про вступ до ЄС.

Під час зустрічі співрозмовниці торкнулися ряду важливих для України питань, як-то: підтримка України до вступу в ЄС, гуманітарна допомога, координація дій щодо інформування з питань повернення викрадених РФ українських дітей.

"Впевнена в нашій взаємоповазі та плідній співпраці на парламентському рівні та в роботі Парламентської Асамблеї Україна-Польща, яку я очолюю від Верховної Ради! Побажала своїм колежанкам успіхів у парламентській роботі! Маємо вже план роботи!" — зазначила віцеспікерка Олена Кондратюк після зустрічі.