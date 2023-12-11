Сейм Польщі обрав новим прем'єром Туска: як це вплине на відносини з Україною

Він вже не вперше обирається на цю посаду

У понеділок, 11 грудня, Сейм Польщі обрав Дональда Туска новим прем'єр-міністром країни. Це рішення підтримали 248 депутатів.

Як повідомляє TVN24, проти проголосував 201 депутат Сейму. Ніхто не утримався від голосування.

"Дякую, Польща. Це справді чудовий день. Не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще", – сказав Туск після голосування.

За його словами, він був вимушений повернутись на посаду голови уряду. Він також звернувся до партії "Право і справедливість", яка раніше була правлячою в країні.

"Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня", – заявив Туск.

Варто зазначити, що зміна уряду Польщі матиме суттєвий вплив на відносини з Україною. Раніше Туск заявив, що після очолення уряду негайно візьметься за виправлення проблем, які виникли між Україною та Польщею. Також він закликав збільшити військову допомогу Києву. На його думку, Варшава повинна неухильно підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

Як відомо, Туск вже двічі очолював уряд Польщі. Перший раз його обрали на цю посаду в 2007 році. А вже 2011 року політик вдруге став прем'єром. Туск залишався на цій посаді до вересня 2014 року.

Нагадаємо, раніше Сейм Польщі не підтримав рішення про довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького. 266 депутатів проголосували "проти", а "за" — лише 190.