Польща передасть Україні понад півсотні "Крабів": подробиці та ТТХ бойових машин

Польща продовжує допомагати Україні

Польща передала Україні 18 своїх САУ "Краб". Також найближчим часом до нашої країни прибудуть ще десятки таких машин.

Про це повідомило агентство PAP. За даними журналістів, передачу цих 18 одиниць було здійснено із резервів Війська Польського.

Крім того, там нагадали, що між Києвом та Варшавою також "підписано контракт на виробництво та передачу 56 Krab".

Зазначається, що Польща з початку військових дій рф проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готується постачання самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).

Для довідки: САУ Krab є досить "молодою" польською машиною, випускати їх почали у 2008 році. Зброя випускає снаряди популярного натовського калібру 155 мм. Довжина ствола — 52 калібри. Максимальна кількість пострілів – до 6 за хвилину, може стріляти двома способами – чергами з трьох пострілів у 10 сек або інтенсивним вогнем по 2 постріли за хвилину.

Докладніше про те, чим хороша САУ "Краб" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

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