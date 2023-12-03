Польша передаст Украине более полусотни "Крабов": подробности и ТТХ боевых машин

Польша продолжает помогать Украине

Польша передала Украине 18 своих САУ "Краб". Также в ближайшем будущем в нашу страну прибудут еще десятки таких машин.

Об этом сообщило агентство PAP. По данным журналистов, передача этих 18 единиц была осуществлена из резервов Войска Польского.

Кроме того, там напомнили, что между Киевом и Варшавой также "подписан контракт на производство и передачу 56 Krab".

Отмечается, что Польша с начала военных действий РФ против Украины также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29. Готовятся поставки самоходных минометных систем Rak, боевых машин пехоты Rosomak (в количестве 100 штук).

Для справки: САУ Krab довольно "молодая" польская машина, выпускать их начали в 2008 году. Орудие выпускает снаряды популярного натовского калибра 155 мм. Длина ствола – 52 калибра. Максимальное количество выстрелов – до 6 в минуту, может стрелять двумя способами – очередями из трех выстрелов в 10 сек или интенсивным огнем по 2 выстрела в минуту.

Подробнее о том, чем хороша САУ "Краб" вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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