Сейм Польши избрал новым премьером Туска: как это повлияет на отношения с Украиной

Он уже не в первый раз избирается на эту должность

В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши избрал Дональда Туска новым премьер-министром страны. Это решение поддержали 248 депутатов.

Как сообщает TVN24, против проголосовал 201 депутат Сейма. Никто не воздержался от голосования.

"Спасибо, Польша. Это действительно отличный день. Не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", – сказал Туск после голосования.

По его словам, он был вынужден вернуться на должность главы правительства. Он также обратился к партии "Право и справедливость", которая раньше была правящей в стране.

"Я хотел бы поблагодарить членов партии "Право и справедливость", именно вам удалось разбудить миллионы людей. Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, но и демократией, так много поляков проснулись 15 октября", — заявил Туск.

Следует отметить, что смена правительства Польши будет иметь существенное влияние на отношения с Украиной. Ранее Туск заявил, что после того, как он возглавит правительство, немедленно возьмется за исправление возникших между Украиной и Польшей проблем. Также он призывал увеличить военную помощь Киеву. По его мнению, Варшава должна неукоснительно поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

Как известно, Туск уже дважды возглавлял правительство Польши. Первый раз его избрали на этот пост в 2007 году. А уже в 2011 году политик повторно стал премьером. Туск оставался на этом посту до сентября 2014 года.

Напомним, ранее Сейм Польши не поддержал решение о доверии правительству меньшинства Матеуша Моравецкого. 266 депутатов проголосовали "против", а "за" — всего 190.