В "Сильпо" обманывают покупателей, продавая уценку по завышенным ценам (фотофакт)

Непрозрачная схема работает с продуктами на акции

В одном из супермаркетов сети "Сильпо", расположенных в Киеве", местные работники решили повысить цену на продукт, находящийся на скидке из-за малого срока годности.

Праведным возмущением по этому поводу на личной Facebook-странице поделилась заместительница шеф-редактора издания "Обозреватель" Леся Гасич.

"Сильпо" научит, как на товаре с приближающимся к окончанию сроком годности можно не потерять, а еще и наварить", — эмоционирует журналистка, подкрепляя свои слова фотофактами.

Сыр в "Сильпо" внезапно подорожал, хоть и по акции

В руки к Гасич попался кусок сыра марки "Звенигора" — "Звенигорский экстра". Фасовка здесь не заводская, а именно супермаркетовская: когда большую головку сыра реализаторы разрезают на различные куски, взвешивают, оборачивают в пленку и наклеивают отдельный ценник. По каким-то причинам данный продукт не был слишком затребован среди посетителей "Сильпо", поэтому его срок годности практически истек. Именно поэтому он был помечен оранжевым ценником с 50-процентной скидкой.

Однако внимательная журналистка досмотрела, что акционная цена за кило сыра почему-то дороже обычной больше, чем на сотню гривен. Стандартная стоимость продукта равна 239 грн/кг. А вот якобы по скидке сыр предлагают приобрести за 344 гривен/кг.

Для подтверждения своих наблюдений Леся Гасич побывала в еще одном магазине сети. Там она обнаружила, что сыр этой же марки ранее продавался с 25-процентной скидкой, что также не произвело впечатления на покупателей. При этом история со странным ростом цены по-прежнему осталась.

"Получит на орехи тот, кто криво наклеил скидки?" — риторически поинтересовалась в сети журналистка.

В комментариях подобный подход к продаже уже шуточно прозвали "черная пятница по-украински".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут начать работу супермаркеты немецкой сети Lidl, раскрыв все известные на сегодня детали о подобном изменении на рынке.