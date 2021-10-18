У "Сільпо" обманюють покупців, продаючи уцінку за завищеними цінами (фотофакт)
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Непрозора схема працює із продуктами на акції
В одному із супермаркетів мережі "Сільпо", розташованих у Києві, місцеві працівники вирішили підвищити ціну на продукт, який знаходився на знижці через малий термін придатності.
Праведним обуренням з цього приводу на особистій Facebook-сторінці поділилася заступниця шеф-редактора видання "Обозреватель" Леся Гасич.
"Сільпо" навчить, як на товарі, де підходить до завершення термін придатності, можна не втратити, а ще й наварити", — емоціонує журналістка, підкріплюючи свої слова фотофактами.
В руки Гасич потрапив шматок сиру марки "Звенигора" — "Звенигорський екстра". Фасовка тут не заводська, а саме супермаркетівська: коли велику головку сиру реалізатори розрізають на різні шматки, зважують, обертають в плівку і наклеюють окремий цінник. З якихось причин цей продукт не був занадто затребуваний серед відвідувачів "Сільпо", тому його термін придатності практично закінчився. Саме тому його позначено помаранчевим цінником із 50-відсотковою знижкою.
Однак уважна журналістка зуміла додивитися, що акційна ціна за кіло сиру чомусь на понад сотню гривень дорожча за звичайну. Стандартна вартість продукту дорівнює 239 грн/кг. А ось нібито за знижкою сир пропонують придбати за 344 грн/кг.
Для підтвердження своїх спостережень Леся Гасич побувала в ще одному магазині мережі. Там вона виявила, що сир цієї ж марки раніше продавався із 25-відсотковою знижкою, що також не справило враження на покупців. При цьому історія з дивним зростанням ціни, як і раніше, залишилася.
"Отримає на горіхи той, хто криво наклеїв знижки?" — риторично поцікавилася в мережі журналістка.
У коментарях подібний підхід до продажу вже жартівливо прозвали "чорна п’ятниця по-українськи".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть почати роботу супермаркети німецької мережі Lidl, розкривши всі відомі на сьогодні деталі про подібний зміні на ринку.
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