У "Сільпо" обманюють покупців, продаючи уцінку за завищеними цінами (фотофакт)

Непрозора схема працює із продуктами на акції

В одному із супермаркетів мережі "Сільпо", розташованих у Києві, місцеві працівники вирішили підвищити ціну на продукт, який знаходився на знижці через малий термін придатності.

Праведним обуренням з цього приводу на особистій Facebook-сторінці поділилася заступниця шеф-редактора видання "Обозреватель" Леся Гасич.

"Сільпо" навчить, як на товарі, де підходить до завершення термін придатності, можна не втратити, а ще й наварити", — емоціонує журналістка, підкріплюючи свої слова фотофактами.

Сир у "Сільпо" раптово подорожчав, хоч і по акції

В руки Гасич потрапив шматок сиру марки "Звенигора" — "Звенигорський екстра". Фасовка тут не заводська, а саме супермаркетівська: коли велику головку сиру реалізатори розрізають на різні шматки, зважують, обертають в плівку і наклеюють окремий цінник. З якихось причин цей продукт не був занадто затребуваний серед відвідувачів "Сільпо", тому його термін придатності практично закінчився. Саме тому його позначено помаранчевим цінником із 50-відсотковою знижкою.

Однак уважна журналістка зуміла додивитися, що акційна ціна за кіло сиру чомусь на понад сотню гривень дорожча за звичайну. Стандартна вартість продукту дорівнює 239 грн/кг. А ось нібито за знижкою сир пропонують придбати за 344 грн/кг.

Для підтвердження своїх спостережень Леся Гасич побувала в ще одному магазині мережі. Там вона виявила, що сир цієї ж марки раніше продавався із 25-відсотковою знижкою, що також не справило враження на покупців. При цьому історія з дивним зростанням ціни, як і раніше, залишилася.

Знижки збільшуються, як і ціна

"Отримає на горіхи той, хто криво наклеїв знижки?" — риторично поцікавилася в мережі журналістка.

У коментарях подібний підхід до продажу вже жартівливо прозвали "чорна п’ятниця по-українськи".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть почати роботу супермаркети німецької мережі Lidl, розкривши всі відомі на сьогодні деталі про подібний зміні на ринку.