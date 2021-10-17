Lidl заходит в Украину? Что это за сеть и чем она отличается от АТБ

Перед этим компания начала работу на рынке Латвии

Одна из самых популярных марок супермаркетов в Европе, немецкая сеть Lidl может уже через несколько месяцев расширить свое влияние и на Украину.

Такие новости сообщает немецкое издание Lebensmittel Zeitung.

Что известно на данный момент

Lidl популярен в Европе

Согласно внутренним документам компании, которые попали к журналистам, холдинговая компания Schwarz Gruppe, опекающая сеть маркетов, рассматривает украинский рынок, как весьма свободный от конкуренции. При этом местную марку "АТБ" рассматривают, как главного "противника" в борьбе за потребителя.

Следует отметить, что в данное время Lidl активно продвигается на территории Латвии.

В Польше же магазины этой сети уже давно известны местному населению и пользуются большой популярностью. Вероятно, именно поэтому менеджера польского отделения Адама Мищишина могут сделать ответственным за украинский филиал компании.

Как отмечает Wirtualna Polska, Мищишин отработал на Lidl в Польше около восьми лет, соответственно владеет большим опытом по работе с клиентами, закупками и прочее. Вполне возможно, что создать украинским супермаркетом конкуренцию для бизнесмена не станет большой задачей.

Чем Lidl отличается от АТБ

"АТБ" является крупнейшей сетью маркетов в Украине

Пока "АТБ" сильно проигрывает своему немецкому "противнику" по различным "габаритам".

Это и не удивительно, ведь за немецким бизнесом кроется 90-летняя история — годом основания компании считается 1930-й. Украинская же фирма была оформлена лишь в 1993 году.

Впрочем, за 28 лет своего существования она успела сколотить немалое состояние. В 2021 году количество магазинов сети составляло 1227, а годовая выручка — более 150 млрд грн.

У Lidl же открыты торговые точки в 30 различных странах мира, включая США и Австралию. Общее их количество превышает 10 тысяч. Размер годовой выручки торгового в 2019-м году составлял 50 млрд евро.

Разумеется, это влияет и на разнообразие ассортимента. Вполне вероятно, что с заходом на украинскую территорию Lidl принесет с собой продукты и промтовары от европейского производителя.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют ограничить категории товаров, обмен которых разрешен в магазинах. Что именно попадет под новый запрет, читайте в нашем материале.