Укр

Наушники, постельное белье и зубные щетки: какие товары хотят запретить возвращать в магазины

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На прилавках украинских магазинов все больше товаров в герметичных упаковках. Новость обновлена 05 октября 2021, 09:02
На прилавках украинских магазинов все больше товаров в герметичных упаковках.

Согласно плану, это поможет избежать споров между продавцом и покупателем при возврате товара.

Список товаров, которые можно возвращать в магазины может измениться. Перечень невозвратных покупок в последний раз обновлялся в 1994 году и в него предлагают добавить ряд товаров, среди которых лекарства, средства личной гигиены и даже ковры.

Об этом свидетельствует проект постановления на сайте Минэкономики.

Отметим, что оно не касается товаров надлежащего качества в вакуумной упаковке, по которым можно определить, что их не использовали.

Всего в перечне 24 типа товаров. Запретить возвращать в магазин предлагают лекарственные и ветеринарные препараты, пищевые продукты, тюль, ткани и ковры, которые продавали на метраж, а также ряд товаров для детей — игрушки и бутылочки для кормления.

Среди предложений по невозвратным товарам также оказались табачные изделия, наушники, постельное белье, печатные издания, маникюрные наборы, моющие средства, духи, косметика и предметы личной гигиены (бритвы, расчески). В категории одежды, к перечню белья добавились майки, ночные сорочки, носки и перчатки.

Отмечается, что вернуть все же можно будет товар, который не был в использовании и упаковка не повреждена. Это даст возможность магазину реализовать его повторно.

Ранее "Телеграф" писал, что фермеры пожаловались на низкий спрос на арбузы и засилье "химии" в магазинах.

Теги:
#Товар #Министерство экономики #Возврат лекарств
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