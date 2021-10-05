Навушники, постільна білизна та зубні щітки: які товари хочуть заборонити повертати в магазини

Згідно з планом, це допоможе уникнути суперечок між продавцем і покупцем при поверненні товару.

Список товарів, які можна повертати в магазини може змінитися. Перелік неповоротних покупок в останній раз оновлювався в 1994 році і в нього пропонують додати ряд товарів, серед яких ліки, засоби особистої гігієни та навіть килими.

Про це свідчить проект постанови на сайті Мінекономіки.

Відзначимо, що вона не стосується товарів належної якості у вакуумному пакуванні, за якими можна визначити, що їх не використали.

Всього в переліку 24 типи товарів. Заборонити повертати в магазин пропонують лікарські та ветеринарні препарати, харчові продукти, тюль, тканини і килими, які продавали на метраж, а також ряд товарів для дітей — іграшки та пляшечки для годування.

Серед пропозицій по безповоротним товарам також виявилися тютюнові вироби, навушники, постільна білизна, друковані видання, манікюрні набори, мийні засоби, парфуми, косметика і предмети особистої гігієни (бритви, гребінці). У категорії одягу, до переліку білизни додалися майки, нічні сорочки, шкарпетки та рукавички.

Відзначається, що повернути все ж можна буде товар, який не був у використанні і пакування не ушкоджене. Це дасть можливість магазину реалізувати його повторно.

Раніше "Телеграф" писав, що фермери поскаржилися на низький попит на кавуни і засилля "хімії" в магазинах.