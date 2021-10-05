"Корів немає, а молока валом. І це їдять наші діти": крик душі українського фермера розбурхав мережу

Український фермер висловився про стан сільського господарства і реформи в Україні.

"Вижив, значить красавчик". Український фермер записав відео на кавуновому полі з емоційним зверненням до українців. Почавши з того, що через низький попит на полях залишилися і гниють кавуни на Херсонщині, він розповів про особливості виживання фермерів в сучасних умовах.

Відео розмістила група "Куркуль" в Фейсбуці.

Так, він згадує свого знайомого який заготовляє сіно, але незрозуміло для кого, оскільки поголів’я корів в Україні зменшилося, а прилавки завалені різними молочними продуктами. Фермер зазначає, що молоко "це здоров’я нації" і запитує "скільки там хімії".

"Все це їдять наші діти, ми їмо, а потім повні лікарні болячок всяких" — сказав фермер.

Також він згадав про подорожчання добрив, зняття земель з балансів сільрад, коли на них відразу знаходяться охочі "бізнесмени" і державну політику в сфері землі.

"Дивитися на це все огидно. Є всі в своїй державі, люди працьовиті, повітря хороше, земелька, яку продають, а кредит українцеві під землю банки не дають. Хто купить? Ті хто на вертольотах прилітають, наші "слуги" яких ми вибрали, але виявилося ми їх раби ", — резюмує свою промову автор відео.

У коментарях знайшлися і ті, хто підтримав автора і противники такої точки зору. Вони стверджують, що у хороших господарів проблем з реалізацією товару немає.

Раніше "Телеграф" писав, що херсонським фермерам виявилося вигідніше викидати урожай кавунів, ніж намагатися його продати.