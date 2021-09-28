"Боляче дивитись": фермери на Херсонщині тоннами викидають кавуни, бо не змогли продати (відео)

Найбільше постраждали власники невеликих полів

У Херсонській області фермерам доводиться тоннами викидати врожай кавунів, які не змогли розпродати в сезон. Ще сотні тонн баштанних навіть не збирають з полів, бо їх просто немає куди подіти.

Про це ввечері у понеділок, 27 вересня, йдеться у сюжеті ТСН.

Фермери кажуть, що цього року кавунів вродило дуже багато, тому їх фізично було дуже важко реалізувати. Деякі з них висипали кавуни тоннами собі на город, а дехто навіть не збирав урожай з полів і буде переорювати баштанні разом із землею.

Цікавим є той факт, що найбільших збитків зазнали власники невеликих полів. Фермери кажуть, що кавуни у них не хотіли купувати навіть по 50 копійок за кілограм, не знаходилося ні оптових покупців, ні роздрібних.

При цьому користувачів мережі така низька ціна на кавуни дуже здивувала. Громадяни пишуть, що ціна на ягоду у супермаркеті стартувала від 6 гривень за кілограм і це найнижчі дані. Деякі користувачі писали, що у їх містах кавуни були і по 15 гривень за кілограм.

Українці запропонували фермерам вихід із ситуації — привезти фуру кавунів у міста, де їх продають втричі дорожче, і там продати. Люди переконані, що розкуплять їх дуже швидко.

Додамо, що деякі користувачі мережі обурилися такою поведінкою фермерів. На їх думку, кавуни можна було б безкоштовно роздати людям, які цього потребують.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна хоче внести в список продуктів з географічним значенням Європейського Союзу нові найменування, зокрема херсонські кавуни.