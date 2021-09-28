"Больно смотреть": фермеры на Херсонщине тоннами выбрасывают арбузы, потому что не смогли продать (видео)

Больше всего пострадали владельцы небольших полей

В Херсонской области фермерам приходится тоннами выбрасывать урожай арбузов, которые не смогли распродать в сезон. Еще сотни тонн бахчевых даже не собирают с полей, потому что их просто некуда девать.

Об этом вечером в понедельник, 27 сентября, говорится в сюжете ТСН.

Фермеры говорят, что в этом году арбузов уродилось очень много, поэтому их физически было очень трудно реализовать. Некоторые из них высыпали арбузы тоннами себе на огород, а некоторые даже не собирали урожай с полей и будут перепахивать бахчевые вместе с землей.

Интересен тот факт, что убытки понесли владельцы небольших полей. Фермеры говорят, что арбузы у них не хотели покупать даже по 50 копеек за килограмм, не находилось ни оптовых покупателей, ни розничных.

При этом пользователей сети такая низкая цена на арбузы очень удивила. Граждане пишут, что цена на ягоду в супермаркете стартовала от 6 гривен за килограмм и это самые низкие данные. Некоторые пользователи писали, что в их городах арбузы были и по 15 гривен за килограмм.

Украинцы предложили фермерам выход из ситуации — привезти фуру арбузов в города, где их продают втридорога, и там продать. Люди убеждены, что раскупят их очень быстро.

Добавим, что некоторые пользователи сети возмутились таким поведением фермеров. По их мнению, арбузы можно было бы бесплатно раздать людям, которые в этом нуждаются.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина хочет внести в список продуктов с географическим значением Европейского Союза новые наименования, в частности херсонские арбузы.