Lidl заходить в Україну? Що це за мережа і чим вона відрізняється від АТБ

Перед цим компанія почала роботу на ринку Латвії

Одна із найпопулярніших марок супермаркетів у Європі, німецька мережа Lidl може вже через кілька місяців розширити свій вплив і на Україну.

Такі новини повідомляє німецьке видання Lebensmittel Zeitung.

Що відомо на сьогодні

Lidl популярний в Європі

Згідно із внутрішніми документами компанії, які потрапили до журналістів, холдингова компанія Schwarz Gruppe, яка опікуються мережею маркетів, розглядає український ринок, як вельми вільний від конкуренції. При цьому місцеву марку "АТБ" вважають за головного "ворога" у боротьбі за споживача.

Слід зазначити, що наразі Lidl активно просувається на території Латвії.

У Польщі ж магазини цієї мережі вже давно відомі місцевому населенню і користуються великою популярністю. Ймовірно, саме тому менеджера польського відділення Адама Міщишина можуть зробити відповідальним за українську філію компанії.

Як зазначає Wirtualna Polska, Міщишин відпрацював на Lidl в Польщі близько восьми років, відповідно володіє великим досвідом по роботі з клієнтами, закупівлями та інше. Цілком можливо, що створити українським супермаркетам конкуренцію для бізнесмена не стане занадто складно.

Чим Lidl відрізняється від АТБ

"АТБ" є найбільшою мережею маркетів в Україні

Поки "АТБ" сильно програє своєму німецькому "противнику" за різними "габаритами".

Це й не дивно, адже за німецьким бізнесом криється 90-річна історія — роком заснування компанії вважається 1930-й. Українська ж фірма була оформлена лише в 1993 році.

Втім, за 28 років свого існування вона встигла сколотити чималий статок. У 2021 року кількість магазинів мережі становило 1227, а річна виручка — більше 150 млрд грн.

У Lidl же відкриті торгові точки в 30 різних країнах світу, включаючи США і Австралію. Загальна їх кількість перевищує 10 тисяч. Розмір річної виручки торгового в 2019-му році становив 50 млрд євро.

Звісно, це впливає і на різноманітність асортименту. Цілком ймовірно, що із заходом на українську територію Lidl принесе з собою продукти і промтовари від європейського виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують обмежити категорії товарів, обмін яких дозволений в магазинах. Що саме потрапить під новий заборона, читайте в нашому матеріалі.