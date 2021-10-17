Рус

Lidl заходить в Україну? Що це за мережа і чим вона відрізняється від АТБ

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Зараз у Lidl понад 10 тисяч магазинів по всьому світу
Зараз у Lidl понад 10 тисяч магазинів по всьому світу

Перед цим компанія почала роботу на ринку Латвії

Одна із найпопулярніших марок супермаркетів у Європі, німецька мережа Lidl може вже через кілька місяців розширити свій вплив і на Україну.

Такі новини повідомляє німецьке видання Lebensmittel Zeitung.

Що відомо на сьогодні

Lidl популярний в Європі
Lidl популярний в Європі

Згідно із внутрішніми документами компанії, які потрапили до журналістів, холдингова компанія Schwarz Gruppe, яка опікуються мережею маркетів, розглядає український ринок, як вельми вільний від конкуренції. При цьому місцеву марку "АТБ" вважають за головного "ворога" у боротьбі за споживача.

Слід зазначити, що наразі Lidl активно просувається на території Латвії.

У Польщі ж магазини цієї мережі вже давно відомі місцевому населенню і користуються великою популярністю. Ймовірно, саме тому менеджера польського відділення Адама Міщишина можуть зробити відповідальним за українську філію компанії.

Як зазначає Wirtualna Polska, Міщишин відпрацював на Lidl в Польщі близько восьми років, відповідно володіє великим досвідом по роботі з клієнтами, закупівлями та інше. Цілком можливо, що створити українським супермаркетам конкуренцію для бізнесмена не стане занадто складно.

Чим Lidl відрізняється від АТБ

"АТБ" є найбільшою мережею маркетів в Україні
"АТБ" є найбільшою мережею маркетів в Україні

Поки "АТБ" сильно програє своєму німецькому "противнику" за різними "габаритами".

Це й не дивно, адже за німецьким бізнесом криється 90-річна історія — роком заснування компанії вважається 1930-й. Українська ж фірма була оформлена лише в 1993 році.

Втім, за 28 років свого існування вона встигла сколотити чималий статок. У 2021 року кількість магазинів мережі становило 1227, а річна виручка — більше 150 млрд грн.

У Lidl же відкриті торгові точки в 30 різних країнах світу, включаючи США і Австралію. Загальна їх кількість перевищує 10 тисяч. Розмір річної виручки торгового в 2019-му році становив 50 млрд євро.

Звісно, це впливає і на різноманітність асортименту. Цілком ймовірно, що із заходом на українську територію Lidl принесе з собою продукти і промтовари від європейського виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують обмежити категорії товарів, обмін яких дозволений в магазинах. Що саме потрапить під новий заборона, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Супермаркет
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: прощання з нардепом Поляковим, договір про відкрите небо з ЄС, блокування роботи ОБСЄ на Донбасі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: прощання з нардепом Поляковим, договір про відкрите небо з ЄС, блокування роботи ОБСЄ на Донбасі
Дата публікації
Категорія
ОБСЄ
Окупанти третій день тероризують спостерігачів ОБСЄ на Донбасі: місію призупинили
Дата публікації
Категорія
Зеленський заперечує, що він або його оточення відмивали кошти
Це кіно я вже бачив: Зеленський відмахнувся від розслідування про офшори
Дата публікації
Категорія
Чиновник помер, начебто впавши зі сходів на власній дачі
ЗМІ назвали ім’я загадково померлого у Києві дипломата — але є заковика
Дата публікації
Категорія
Найближчими днями в Україні похолоднішає
Ряд областей України чекають заморозки і різке потепління