Топ-8 простых способов сделать квартиру теплее "не за все деньги"

Простые лайфхаки для утепления помещения

С наступлением морозов большая часть населения начинает задумываться над тем, как сделать свой дом теплее с помощью простых способов, не требующих вложения слишком больших денег. Есть несколько эффективных советов, которые стопроцентно помогут сделать жилье более теплым и уютным.

Первое, что нужно сделать – проверить работоспособность радиаторов, – пишет Tvoe Misto.

Радиаторы отопления требуют постоянного внимания и систематических проверок специалистами, ведь им может понадобиться небольшой сервис или даже замена. Важно обращать внимание на важный показатель неисправности: если температура стояка отличается от температуры на поверхности батарей. Именно это отличие указывает на то, что домой нужно вызвать мастера.

Отбивайте тепло. На стенах за батареями можно размещать специальные материалы, отражающие тепло. Это может быть даже обычная фольга, которая есть на кухне у каждой хозяйки. Если вы примените такой лайфхак – эффективность работы радиаторов существенно повысится, а дома станет гораздо теплее.

Постелите ковры. Кроме того, что ковры образуют уют, они способны очень хорошо удерживать тепло и даже усилить шумоизоляцию. Следует заметить, что чем ворсистее коврик, тем большее количество тепла он будет сохранять.

Добавить больше текстиля. Не стоит ограничиваться исключительно коврами, ведь чем больше в помещении текстиля – тем больше тепла будет храниться внутри. На помощь могут прийти теплые уютные пледы, декоративные подушки, шторы и многое другое, что может только придумать ваше воображение.

Проверьте окна и двери. До наступления зимы нужно убедиться в том, что ни окна, ни двери не будут пропускать холод в наши помещения. Если вы обнаружили щели или зазоры – их нужно обязательно устранить. Помочь в этом может даже простая монтажная пена.

Замена стеклопакетов. К таким действиям нужно прибегать, когда тепло в квартире теряется именно из-за устаревших или неправильно подобранных окна. Поверьте, это вам обойдется значительно дешевле, чем оплачивать тройные тарифы за газовые услуги из-за того, что вы будете постоянно ощущать холод, даже в хорошо прогретом доме. Стоит отметить, что чем толще стеклопакет – тем теплее будет дома.

Добавьте теплые оттенки. Смените обстановку или замените обои, сделав свой интерьер более теплым. Если вы используете при ремонте оранжевый, желтые или красные тона, поверьте, сразу же почувствуете разницу.

Зажгите свечи. Тепла, которое способны выделить свечи, конечно, вряд ли хватит на то, чтобы полностью обогреть комнату, однако сам вид пламени прочно ассоциируется в нашем сознании с теплом и уютом – и потому даже от крохотной зажженной свечи вам станет менее холодно.

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