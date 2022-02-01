Топ-8 простих способів зробити квартиру теплішою "не за всі гроші"

Прості лайфхаки для утеплення приміщення

З настанням морозів більшість населення починає замислюватися над тим, як зробити свою оселю теплішою за допомогою простих способів, які не потребують вкладання занадто великих грошей. Маємо для вас кілька ефективних порад, які стовідсотково допоможуть зробити помешкання теплішим та затишнішим.

Перше, що потрібно зробити — перевірити працездатність радіаторів, — пише Tvoe Misto.

Радіатори опалення вимагають до себе постійної уваги та систематичних перевірок спеціалістами, адже їм може знадобитися невеличкий сервіс або навіть заміна. Важливо звертати увагу на важливий показник несправності: якщо температура стояка відрізняється від температури на поверхні батарей. Саме ця відмінність вказує на те, що додому потрібно викликати майстра.

Відбивайте тепло. На стінах за батареями можна розміщувати спеціальні матеріали, які відбивають тепло. Це може бути навіть звичайна фольга, яка є на кухні у кожної господині. Якщо ви застосуєте такий лайфхак — ефективність роботи радіаторів суттєво підвищиться, а вдома стане значно тепліше.

Постеліть килими. Окрім того, що килими утворюють затишок, вони здатні дуже добре утримувати тепло та навіть посилити шумоізоляцію. Варто зауважити, що чим більш ворсистим є килимок, тим більшу кількість тепла він зберігатиме.

Додати більше текстилю. Не варто обмежуватись виключно килимами, адже чим більше у помешканні текстилю — тим більше тепла зберігатиметься в середині. На допомогу можуть прийти теплі затишні пледи, декоративні подушки, штори та багато іншого, що може лише придумати ваша уява.

Перевірте вікна та двері. До настання зими потрібно переконатися в тому, що ані вікна, ані двері не пропускатимуть холод до наших помешкань. Якщо ви виявили щілини або зазори — їх треба обов'язково усунути. Допомогти в цьому може навіть звичайна монтажна піна.

Заміна склопакетів. До таких дій потрібно вдаватися, коли тепло у квартирі губиться саме через застарілі або неправильно підібрані вікна. Повірте, це вам обійдеться значно дешевше, аніж оплачувати потрійні тарифи за газові послуги через те, що ви постійно будете відчувати холод, навіть у добре прогрітому помешканні. Варто відзначити, що чим товщий склопакет — тим тепліше буде вдома.

Додайте "теплі" відтінки. Змініть обстановку або замініть шпалери, зробивши свій інтер'єр теплішим. Якщо ви використаєте під час ремонту помаранчевий, жовті або червоні тони, в помешканні, повірте, одразу ж відчуєте різницю.

Запаліть свічки. Тепла, яке здатні виділити свічками, звичайно, навряд чи вистачить на те, щоб повністю обігріти кімнату, проте сам вид полум'я міцно асоціюється в нашій свідомості з теплом та затишком — і тому навіть від крихітної запаленої свічки вам стане менш холодно.

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