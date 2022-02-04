Как отчистить кастрюли до блеска: простой проверенный способ из 90-х

Только три дешевых средства помогут сделать всю посуду блестящей и сияющей

Для того чтобы сковородки и кастрюли, которые являются нашими первыми помощниками на кухне, дольше сохраняли свой чистый вид, можно применять для мытья всего три дешевых, но очень действенных средств, что были проверены десятилетиями.

Если отмыть почерневшую от нагара посуду уже не удается, не спешите с ней прощаться, вспомните об устаревшем советском методе очистки, который помогал советским хозяйкам на протяжении многих лет хранить кастрюли и сковородки в чистоте, — пишет "БелНовости".

Чтобы очистить посуду до блеска, вам нужны только три копеечных средства

Именно в 90-х посуду, потерявшую свой аккуратный внешний вид, спасали вывариванием.

Так, для того чтобы очистить любые поверхности до блеска, вам нужно поставить таз с водой на газ и довести ее до кипения. Затем бросить в воду заранее сделанную стружку из хозяйственного мыла, 150 граммов кальцинированной соды и баночку (100 мл) канцелярского клея.

В этом растворе держите на огне грязную посуду в течение часа-полтора.

Поверьте, после того, как отведенное время пролетит, из таза вы достанете уже чистую посуду, словно недавно принесли его из магазина.

Нагар, который "сошел" со сковород и кастрюль легко собирается обычной губкой.

Следует отметить, что этот раствор можно применить и для металлических решеток от вытяжек, металлических полочек, чугунных сковород и прочего.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в уже отмытых до блеска кастрюлях сварить идеальные макароны, которые не слипнутся во время варки и не превратятся в цельную грудку.