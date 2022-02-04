Як відчистити каструлі до блиску: простий перевірений спосіб із 90-х

Лише три дешеві засоби допоможуть зробити увесь посуд блискучим та сяючим

Для того, щоб сковорідки та каструлі, які є нашими першими помічниками на кухні, якнайдовше зберігали свій чистий вигляд, можна застосовувати для миття всього три дешевих, але дуже дієвих засобів, які перевірені десятиліттями.

Якщо відмити почорнілий від нагару посуд вже не вдається, не спішіть із ним прощатися, згадайте про застарілий радянський метод очищення, який допомагав радянським господиням упродовж багатьох років зберігати каструлі та сковорідки в чистоті, — пише "БелНовости".

Щоб очистити посуд до блиску вам потрібні лише три копійчані засоби

Саме у 90-х посуд, який втратив свій охайний зовнішній вигляд, рятували виварюванням.

Так, для того, щоб очистити будь-які поверхні до блиску вам потрібно поставити таз з водою на газ та довести її до кипіння. Опісля кинути у воду наперед зроблену стружку з господарського мила, 150 грамів кальцинованої соди та баночку (100 мл) канцелярського клею.

У цьому розчині тримайте на вогні брудний посуд упродовж години — півтори.

Повірте, після того, як відведений час пролетить, з тазу ви дістанете вже чистий посуд, немов нещодавно принесли його з магазину.

Нагар, який "зійшов" зі сковорідок та каструль легко збирається звичайною губкою.

Варто відзначити, що цей розчин можна застосувати й для металевих решіток від витяжок, металевих поличок, чавунних сковорідок та іншого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у вже відмитих до блиску каструлях зварити ідеальні макарони, які не злипнуться під час варки та не перетворяться у цілісну грудку.