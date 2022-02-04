Уборка в квартире: пять самых распространенных ошибок, которые делают даже опытные хозяйки

Подборка грубых ошибок при уборке в доме

Какой бы опытной ни была хозяйка, она все же может допустить несколько ошибок при уборке собственного дома, после которых, несмотря на старания, остаются неприятные запахи, а грязь накапливается быстрее.

Даже если вам кажется, что вы делаете все правильно, поделимся списком распространенных грубых ошибок, к которым вы можете прибегать, даже сами того не замечая.

Первая ошибка

Если вы когда-то просматривали руководства, где четко расписаны правила использования большинства бытовых средств для очистки разных поверхностей, то обычно там ясно указано, что после их нанесения нужно подождать, ведь смывать их нужно через определенный промежуток времени.

При этом большинство из нас смывает порошки еще до того, как те начинают действовать, после возмущаясь, что средство плохое, хотя и стоит больших денег.

Вторая ошибка

Нам нужно привыкнуть, что для разных типов поверхностей нужно использовать совершенно разные тряпки: для столешниц и мебели – одни, для посуды – другие. Если вы моете все одной и той же губкой, не удивляйтесь, если ненароком оставите на мебели жирные пятна, а на поверхностях ванных комнат мутные и липкие следы.

Третья ошибка

Нельзя наносить полироль прямо на мебель. Правильным будет брызнуть средство на тряпку или специальную салфетку для мебели и уже ею дальше очищать поверхности. Если вы привыкли наносить это средство прямо на мебель толстым слоем, вам понадобится много усилий, чтобы распределить его по всей плоскости.

К тому же такие средства часто оставляют пятна и липкую пленку, на которую пыль оседает активнее.

Четвертая ошибка

Средства для мытья посуды не стоит использовать для мытья досок для нарезки, так как на них довольно часто остается большое количество бактерий, которые не обезвреживают обычные средства.

Деревянные и пластиковые доски советуют обрабатывать специальными дезинфекторами хотя бы раз в неделю.

Пятая ошибка

Если вы счастливая обладательница или обладатель посудомоечной машины, помните – она тоже нуждается в особом уходе! Особенно это касается фильтров, которые по правилам нужно чистить после каждого цикла. В противном случае неприятного запаха вам не избежать.

Также стоит отметить, что такая техника требует регулярной очистки (примерно раз в месяц) с помощью спецсредств: таблеток или растворов, которые ни в коем случае нельзя применять в момент мытья посуды.

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