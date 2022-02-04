Прибирання в квартирі: п`ятірка найпоширеніших помилок, які роблять навіть досвідчені господині

Підбірка грубих помилок під час прибирання в оселі

Якою б досвідченою не була б господиня, вона все ж може допустити кілька помилок під час прибирання власного помешкання, після яких, попри старання, залишаються неприємні запахи, а бруд накопичується швидше.

Навіть, якщо вам здається, що ви робите усе правильно, поділимося списком поширених грубих помилок, до яких ви можете вдаватися, навіть самі того не помічаючи.

Перша помилка

Якщо ви колись переглядали посібники, де чітко розписані правила використання більшості побутових засобів для очистки різних поверхонь, то, зазвичай, там ясно вказано, що після їх нанесення потрібно почекати, адже змивати їх потрібно через певний проміжок часу.

При цьому, більшість з нас змиває порошки ще до того, як ті починають діяти, після обурюючись, що засіб поганий, хоча й коштує великих грошей.

Друга помилка

Нам потрібно звикнути, що для різних типів поверхонь потрібно використовувати абсолютно різні ганчірки: для стільниць та меблів — одні, для посуду — інші. Якщо ж ви миєте усе однією й тією ж губкою, не дивуйтеся, якщо ненароком залишите на меблях жирні плями, а на поверхнях ванних кімнат мутні та липкі сліди.

Третя помилка

Не можна наносити поліроль прямо на меблі. Правильним буде бризнути засіб на ганчірку або спеціальну серветку для меблів і вже нею далі очищати поверхні. Якщо ви звикли наносити цей засіб прямо на меблі товстим шаром, то вам знадобиться багато зусиль, аби розподілити його по всій площині.

До того ж такі засоби часто залишають плями та липку плівку, на яку пил осідає активніше.

Четверта помилка

Засоби для миття посуду не можна використовувати для миття дошок для нарізання, тому що на них досить часто залишається велика кількість бактерій, які звичайні засоби не знешкоджують.

Дерев'яні та пластикові дошки радять обробляти спеціальними дезінфекторами хоча б один раз на тиждень.

П'ята помилка

Якщо ви щаслива власниця або власник посудомийної машини, пам'ятайте — вона теж потребує особливого догляду! Особливо це стосується фільтрів, які, за правилами, потрібно чистити після кожного циклу. В протилежному випадку неприємного запаху вам не уникнути.

Також варто відзначити, що така техніка потребує регулярної очистки (приблизно раз на місяць) за допомогою спецзасобів: таблеток або розчинів, які ні в якому разі не можна застосовувати в момент миття посуду.

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