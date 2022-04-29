Укр

Вместо кубов – киловатты: как будем платить за газ в мае

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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За голубое топливо придется платить по-новому Новость обновлена 29 апреля 2022, 11:37
За голубое топливо придется платить по-новому

Вместо привычных кубометров природного газа с мая украинцы будут оплачивать киловатт-часы энергии

Май ознаменуется для украинцев не только традиционными праздниками, но и изменениями в системе оплаты за природный газ, что вызвано вступлением в силу с 1 мая законопроекта №2553.

Документ, принятый еще в ноябре 2021 года меняет систему учета природного газа – теперь вместо привычных кубометров его учет будет вестись в киловатт-часах энергии. Именно киловатт-часы будут указываться в будущих платежках за "голубое топливо".

Как пояснили авторы законопроекта, это нововведение отвечает стандартам Евросоюза, что облегчает интеграцию Украины в энергетическую систему ЕС, а во-вторых, более справедливым ценообразованием, поскольку при учете учитывалось качество газа. В случае, если качество газа оказывалось плохим, потребитель может платить за некачественное топливо меньше.

Для пересчета кубометров природного газа в киловатт-часы энергии еще в 2017 году была разработана специальная формула, в ходе которой число кубов умножается на средневзвешенное значение высшей температуры сгорания. Последнее в свою очередь высчитывается по еще более сложной формуле.

В итоге всей этой работы будет появляться высчитанное количество киловатт-часов, которые и будет предлагаться оплатить потребителю в получаемой платежке.

Ранее эксперт рассказал "Телеграфу" как это отразится на тарифе на природный газ.

Теги:
#ЖКХ #Тарифы #Природный газ
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