Замість кубів – кіловати: як платитимемо за газ у травні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 398
Замість звичних кубометрів природного газу з травня українці оплачуватимуть кіловат-години енергії
Травень ознаменується для українців не лише традиційними святами, а й змінами в системі оплати за природний газ, що спричинено набуттям чинності з 1 травня законопроекту №2553.
Документ, прийнятий ще у листопаді 2021 року, змінює систему обліку природного газу – тепер замість звичних кубометрів його облік вестиметься в кіловат-годинах енергії. Саме кіловат-години вказуватимуться у майбутніх платіжках за "блакитне паливо".
Як пояснили автори законопроекту, це нововведення відповідає стандартам Євросоюзу, що полегшує інтеграцію України в енергетичну систему ЄС, а також допомагає більш справедливому ціноутворенню, оскільки при обліку враховувалася якість газу. Якщо якість газу виявлялася поганою, споживач може платити за неякісне паливо менше.
Для перерахунку кубометрів природного газу в кіловат-години енергії ще в 2017 році було розроблено спеціальну формулу, в ході якої кількість кубів множиться на середньозважене значення вищої температури згоряння. Остання у свою чергу обчислюється за ще більш складнішою формулою.
У результаті всієї цієї роботи буде з’являтися вирахована кількість кіловат-годин, які і пропонуватиметься сплатити споживачеві в платіжці, що отримується.
Раніше експерт розповів "Телеграфу" як це позначиться на тарифі на природний газ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-