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Замість кубів – кіловати: як платитимемо за газ у травні

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Микита Синицін Микита Синицін
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За блакитне паливо доведеться платити по-новому Новина оновлена 29 квітня 2022, 11:37
За блакитне паливо доведеться платити по-новому

Замість звичних кубометрів природного газу з травня українці оплачуватимуть кіловат-години енергії

Травень ознаменується для українців не лише традиційними святами, а й змінами в системі оплати за природний газ, що спричинено набуттям чинності з 1 травня законопроекту №2553.

Документ, прийнятий ще у листопаді 2021 року, змінює систему обліку природного газу – тепер замість звичних кубометрів його облік вестиметься в кіловат-годинах енергії. Саме кіловат-години вказуватимуться у майбутніх платіжках за "блакитне паливо".

Як пояснили автори законопроекту, це нововведення відповідає стандартам Євросоюзу, що полегшує інтеграцію України в енергетичну систему ЄС, а також допомагає більш справедливому ціноутворенню, оскільки при обліку враховувалася якість газу. Якщо якість газу виявлялася поганою, споживач може платити за неякісне паливо менше.

Для перерахунку кубометрів природного газу в кіловат-години енергії ще в 2017 році було розроблено спеціальну формулу, в ході якої кількість кубів множиться на середньозважене значення вищої температури згоряння. Остання у свою чергу обчислюється за ще більш складнішою формулою.

У результаті всієї цієї роботи буде з’являтися вирахована кількість кіловат-годин, які і пропонуватиметься сплатити споживачеві в платіжці, що отримується.

Раніше експерт розповів "Телеграфу" як це позначиться на тарифі на природний газ.

Теги:
#ЖКГ #Тарифи #Природний газ
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