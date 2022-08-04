Спиртовый бензин или обычное топливо – безопасен ли биоэтанол

Что следует знать о безопасности биотоплива

Многие автовладельцы во время весеннего дефицита топлива попробовали из-за большей доступности альтернативное топливо или биотопливо, вокруг которого немало мифов. Главный из которых – его опасность для авто.

Действительно, поскольку биотопливо это бензин с добавлением биоэтанола, или спирта, полученного из растительных элементов, многих пугает то, что минимум на 30% этот вид топлива состоит из спирта, то есть вещества довольно агрессивного, которое разъедает резиновые и пластиковые детали топливной системы.

Однако это свойство спирта прекрасно известно, потому при производстве биотоплива используют специальную присадку, повышающую значение кислотного параметра pH. В случае полноценного соблюдения технологии смешивания такой спиртовой бензин фактически ничем не отличается от обычного и может быть смело использован в заправке авто.

Однако ситуация осложняется тем, что производство биотоплива происходит прямо на нефтебазах, путем смешивания и добавления разных химических присадок. На "выходе" продукт должен проходить тщательный контроль, но на деле государство этим фактически не занимается, оставляя качество продукта на совести производителей.

В такой ситуации лучше всего постараться найти АЗС, на которой продают качественный спиртовой бензин и постараться не менять выбранную вами точку реализации топлива.

Подробнее о биотопливе можно прочитать в материале "Телеграфа".