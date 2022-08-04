Спиртовий бензин або звичайне паливо – чи безпечний біоетанол

Що слід знати про безпеку біопалива

Багато автовласників під час весняного дефіциту палива спробували через більшу доступність альтернативне паливо чи біопаливо, навколо якого чимало міфів. Головний із яких – його небезпека для авто.

Дійсно, оскільки біопаливо це бензин із додаванням біоетанолу, або спирту, отриманого з рослинних елементів, багатьох лякає те, що мінімум на 30% цей вид палива складається зі спирту, тобто речовини досить агресивної, яка роз’їдає гумові та пластикові деталі паливної системи.

Однак ця властивість спирту чудово відома, тому при виробництві біопалива використовують спеціальну присадку, що підвищує значення pH кислотного параметра. У разі повноцінного дотримання технології змішування такий спиртовий бензин фактично нічим не відрізняється від звичайного та може бути сміливо використаний у заправці авто.

Проте ситуація ускладнюється тим, що виробництво біопалива відбувається прямо на нафтобазах, шляхом змішування та додавання різних хімічних присадок. На "виході" продукт має проходити ретельний контроль, але насправді держава цим фактично не займається, залишаючи якість продукту на совісті виробників.

У такій ситуації найкраще постаратися знайти АЗС, де продають якісний спиртовий бензин і постаратися не змінювати обрану вами точку реалізації палива.

Докладніше про біопалив можна прочитати у матеріалі "Телеграфа".