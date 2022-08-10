В Украине подорожало мясо, но цены будут расти и дальше

Некоторые сорта мяса добавили к цене больше 50%

С начала года цены на мясо в Украине выросли в среднем на 10-51% в зависимости от вида и сорта мяса. Больше всего – на 51%, подорожала куриная печень, чуть меньше – на 49%, выросла цена на тушку индейки и на 45% поднялась стоимость говяжьих ребер.

Об этом говорится в обзоре украинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua. При этом меньше всего – на 2%, подорожал говяжий балык.

Некогда самое дешевое куриное мясо добавило в цене в среднем 15%, но отдельные сорта подорожали куда сильнее, к примеру куриное филе – на 18%, куриные колени с 61 до 69 гривен за килограмм, фарш – на 20%, а куриная печень и вовсе на 51% — до 84 гривен.

При этом на рынке наблюдается дефицит свинины, что привело к росту цен на свиней в живом весе до 60 гривен за килограмм, а также увеличил импорт этого вида мяса в 4 раза. В целом свинина подорожала от 10 до 37%.

По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью в Украине случится новый скачок цен, рекордсменами которого станут помимо мяса, еще хлеб и молоко.