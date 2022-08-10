В Україні подорожчало м’ясо, але ціни зростатимуть і надалі

Деякі сорти м’яса додали до ціни понад 50%

З початку року ціни на м’ясо в Україні зросли в середньому на 10-51%, залежно від виду та сорту м’яса. Найбільше – на 51%, подорожчала куряча печінка, трохи менше – на 49%, зросла ціна на тушку індички та на 45% піднялася вартість яловичих ребер.

Про це йдеться в огляді українського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua. При цьому менш за все – на 2%, подорожчав яловичий балик.

Колись найдешевше куряче м’ясо додало в ціні в середньому 15%, але окремі сорти подорожчали значно сильніше, наприклад куряче філе – на 18%, курячі коліна з 61 до 69 гривень за кілограм, фарш – на 20%, а куряча печінка взагалі на 51% — до 84 гривень.

При цьому на ринку спостерігається дефіцит свинини, що спричинило зростання цін на свиней у живій вазі до 60 гривень за кілограм, а також збільшив імпорт цього виду м’яса у 4 рази. Загалом свинина подорожчала на від 10 до 37%.

За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, восени в Україні відбудеться новий стрибок цін, рекордсменами якого стануть крім м’яса, ще хліб та молоко.