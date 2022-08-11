Часть продуктов и товаров в июле подешевели - что стало доступнее, а что подорожало

Госстат нашел ряд товаров, которые в июле подешевели, но в целом рост цен продолжается

Текущий год стал за последнее время рекордным в смысле роста инфляции и цен, прежде всего на продукты питания, что признается Государственной службой статистики Украины, по данным которой цены в июле выросли на 0,7% в сравнении с июнем.

Сильнее всего в июле подорожали яйца – 8,7%, на втором месте хлеб – 2,3%, и на третьем рыба – 1,9%. При этом цены на сезонные продукты – фрукты и овощи, упали на 5,4% и 1,9% соответственно.

В целом же рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле составил 0,8%, а вот алкоголь и сигареты выросли в цене на 1,3%.

Что до непродовольственных товаров, то одежда и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь – на 3,8%, одежда – на 3,2%. Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел, а вот проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 2,9%.

В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с удорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг – на 2,6%.

По словам экспертов осенью в Украине случится новый скачок цен, рекордсменами которого станут помимо мяса, еще хлеб и молоко.