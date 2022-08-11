Частина продуктів та товарів у липні подешевшала — що стало доступніше, а що подорожчало

Держстат знайшов низку товарів, які в липні подешевшали, але загалом зростання цін продовжується

Поточний рік став останнім часом рекордним у сенсі зростання інфляції та цін, насамперед на продукти харчування, що визнається Державною службою статистики України, за даними якої ціни у липні зросли на 0,7% порівняно з червнем.

Найсильніше у липні подорожчали яйця – 8,7%, на другому місці хліб – 2,3%, і на третьому риба – 1,9%. При цьому ціни на сезонні продукти падають – фрукти та овочі, що подешевшали на 5,4% та 1,9% відповідно.

Загалом зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої в липні склало 0,8%, а ось алкоголь і цигарки зросли в ціні на 1,3%.

Щодо непродовольчих товарів, то одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,8%, одяг – на 3,2%. Ціни на транспорт знизилися на 0,3% переважно через здешевлення палива та мастил, а ось проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 2,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,1%, що пов’язано із подорожчанням мобільного зв’язку на 4,1% та поштових послуг – на 2,6%.

За словами експертів, восени в Україні відбудеться новий стрибок цін, рекордсменами якого стануть крім м’яса, ще хліб і молоко.