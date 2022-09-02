Автогаз продолжает дешеветь – ценники на АЗС падают все ниже

Цена на автогаз пока еще падает, как долго это продлится

В течении августа средняя цена на сжиженный газ за в сетях АЗС снизилась на 2,89 грн/л, или на 9,98 – с 28,97 грн/л до 26,09 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,28 грн/л и 2,38 грн/л до 26,92 и 26,86 грн/л соответственно. Об этом сообщает сайт enkorr.ua.

Больше всего за август – на 3,4-4 гривны, подешевел автогаз на сети АЗС "Приват", который теперь стоит 25-25.2 гривны за литр. Однако в целом как и прежде самый дешевый автогаз в Украине можно приобрести на сети АЗС "Авантаж 7", где он стоит менее 24 гривен за литр.

Впрочем, с принятием закона о возврате акциза на автогаз до 52 евро за 1000 литров, падение цен на него может прекратиться. Пока законопроект 7668-д был принят в первом чтении, 30 августа, поэтому никак не повлиял на топливный рынок.

Что до цен на нефтепродукты, то их стоимость может вырасти на 3-5 гривен на каждом литре из-за возврата акциза в 100 евро за тонну. Средства от акциза нардепы планируют направить на ремонт инфраструктурных объектов, пострадавших от российской агрессии.