Автогаз продовжує дешевшати – цінники на АЗС падають дедалі нижче

Ціна на автогаз поки що падає, як довго це триватиме

Протягом серпня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98 – з 28,97 грн/л до 26,09 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 2,28 грн/л та 2,38 грн/л до 26,92 та 26,86 грн/л відповідно. Про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Найбільше за серпень – на 3,4-4 гривні, подешевшав автогаз на мережі АЗС "Приват", який тепер коштує 25-25,2 гривні за літр. Проте загалом, як і раніше, найдешевший автогаз в Україні можна придбати на мережі АЗС "Авантаж 7", де він коштує менше 24 гривень за літр.

Втім, із ухваленням закону про повернення акцизу на автогаз до 52 євро за 1000 літрів, падіння цін на нього може припинитися. Поки що законопроект 7668-д був прийнятий у першому читанні, 30 серпня, тому ніяк не вплинув на паливний ринок.

Щодо цін на нафтопродукти, то їхня вартість може зрости на 3-5 гривень на кожному літрі через повернення акцизу в 100 євро за тонну. Кошти від акцизу нардепи планують направити на ремонт інфраструктурних об’єктів, які постраждали від російської агресії.